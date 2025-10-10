Новини
Голмайсторът на Австрия - Марко Арнаутович подобри рекорд

10 Октомври, 2025 13:39

36-годишният нападател вече има 45 гола за родината си

Голмайсторът на Австрия - Марко Арнаутович подобри рекорд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марко Арнаутович се утвърди като най-големият голмайстор в историята на австрийския национален отбор.

36-годишният нападател на Цървена звезда заби четири гола срещу Сан Марино (10:0), което го доведе до общ брой от 45 гола за своята страна.

Той успя да изпревари Тони Полстер (44 гола), чийто рекорд беше непокътнат от края на миналия век.

May we introduce: Marko Arnautovic, Rekordtorschütze von Österreich! 😍🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/bobODymC1Y

— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 9, 2025


