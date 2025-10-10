Голмайсторът на Австрия - Марко Арнаутович подобри рекорд

Марко Арнаутович се утвърди като най-големият голмайстор в историята на австрийския национален отбор.

36-годишният нападател на Цървена звезда заби четири гола срещу Сан Марино (10:0), което го доведе до общ брой от 45 гола за своята страна.

Той успя да изпревари Тони Полстер (44 гола), чийто рекорд беше непокътнат от края на миналия век.

May we introduce: Marko Arnautovic, Rekordtorschütze von Österreich! 😍🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/bobODymC1Y