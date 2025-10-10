Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар за спечелената световната титла

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар със спечелването на трета световна титла на шампионата по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.
Уверявам Ви, че Вашето представяне в най-престижния за тежкоатлетите форум за пореден път събра милиони българи пред телевизионните екрани и изпълни сърцата ни с искрена радост и неприкрита гордост, се посочва в поздравителния адрес.
Председателят на парламента отбелязва, че с вълнение е проследила представянето на Карлос Насар на изключително силния шампионат и се е радвала на всеки негов успешен опит. Възхитих се на Вашата целеустременост, воля и непоклатимост, с която грабнахте не само титлата, но и постигнахте световен рекорд в изтласкването, подчертава Наталия Киселова.
Вие завоювахте трета световна титла в трета различна категория, което е доказателство за положения от Вас труд и отдаденост на спорта, посочва Наталия Киселова. Въпреки трудностите по време на състезанието, Вашите усилени тренировки и концентрация, увереността, която имате във Вашия екип и в собствените си сили, Ви изкачиха до златното отличие, отбелязва тя.
„Продължавайте все така уверено и безапелационно да печелите важните битки, да покорявате най-високите спортни върхове и да бъдете прекрасен пример за всички нас! Само ЦСКА!“, пожелава в поздравителния адрес председателят на Народното събрание.
13:37 10.10.2025
• Основната му функция е да приема закони, контролира изпълнителната власт и представлява гражданите.
• Когато се натрупват показни, но незначителни жестове, това създава усещане за повърхностна активност вместо реална работа.
13:38 10.10.2025
13:39 10.10.2025
13:40 10.10.2025
13:40 10.10.2025
13:41 10.10.2025
13:42 10.10.2025
13:42 10.10.2025
13:43 10.10.2025
13:43 10.10.2025
Докато хората са емоционално развълнувани от златен медал, политиците тихомълком прокарват непопулярни и порочни решения в услуга на малка група олигарси.
13:45 10.10.2025
13:46 10.10.2025
13:48 10.10.2025
Вместо институционално уважение и реална подкрепа, имаме:
• Флашмоб с аплодисменти;
• Поздравителни декларации;
• Селфита;
• И всичко това – в момент, когато важни проблеми се замитат под килима.
13:50 10.10.2025
13:50 10.10.2025
14:05 10.10.2025
14:06 10.10.2025
14:06 10.10.2025
14:08 10.10.2025
14:14 10.10.2025