Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар за спечелената световната титла

10 Октомври, 2025 13:34 420 20

„Продължавайте все така уверено и безапелационно да печелите важните битки", се казва в поздравлението

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар за спечелената световната титла - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави Карлос Насар със спечелването на трета световна титла на шампионата по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

Уверявам Ви, че Вашето представяне в най-престижния за тежкоатлетите форум за пореден път събра милиони българи пред телевизионните екрани и изпълни сърцата ни с искрена радост и неприкрита гордост, се посочва в поздравителния адрес.

Председателят на парламента отбелязва, че с вълнение е проследила представянето на Карлос Насар на изключително силния шампионат и се е радвала на всеки негов успешен опит. Възхитих се на Вашата целеустременост, воля и непоклатимост, с която грабнахте не само титлата, но и постигнахте световен рекорд в изтласкването, подчертава Наталия Киселова.

Вие завоювахте трета световна титла в трета различна категория, което е доказателство за положения от Вас труд и отдаденост на спорта, посочва Наталия Киселова. Въпреки трудностите по време на състезанието, Вашите усилени тренировки и концентрация, увереността, която имате във Вашия екип и в собствените си сили, Ви изкачиха до златното отличие, отбелязва тя.

„Продължавайте все така уверено и безапелационно да печелите важните битки, да покорявате най-високите спортни върхове и да бъдете прекрасен пример за всички нас! Само ЦСКА!“, пожелава в поздравителния адрес председателят на Народното събрание.


  • 1 Карлос

    9 1 Отговор
    Киселова е категория над 110 кг

    13:37 10.10.2025

  • 2 Альооо

    5 2 Отговор
    Народното събрание е законодателна власт, не PR агенция.!!

    • Основната му функция е да приема закони, контролира изпълнителната власт и представлява гражданите.
    • Когато се натрупват показни, но незначителни жестове, това създава усещане за повърхностна активност вместо реална работа.

    13:38 10.10.2025

  • 3 Тя и тая Наталия Киселова

    7 1 Отговор
    Вероятно ще вдигне за рекорд нещо като я гледам на снимката

    13:39 10.10.2025

  • 4 Възмутен

    6 2 Отговор
    Когато политици използват успехите на спортисти за собствен PR, без реално да са допринесли за развитието им, това изглежда лицемерно и дразнещо.

    13:40 10.10.2025

  • 5 Тва на снимката жена ли е?

    6 1 Отговор
    В коя категория е ?

    13:40 10.10.2025

  • 6 Дразнещо вече, айде спрете се, Киселова!

    7 1 Отговор
    Българските спортисти побеждават въпреки, не благодарение на калпавите крадливи политици.

    13:41 10.10.2025

  • 7 Пука му на някой за

    3 4 Отговор
    високите спортни върхове... Да си взема наградата и това е

    13:42 10.10.2025

  • 8 Тото

    6 1 Отговор
    Много от спортистите тренират при лоши условия, с ниско финансиране и без подкрепа от държавата. А политици като Киселова се появяват само при техен успех да се отъркат в тях!

    13:42 10.10.2025

  • 9 След

    7 1 Отговор
    постановката в Парламентарната зала , използвайки волейболистите , сега Карлос Насар .

    13:43 10.10.2025

  • 10 Използват спортистите за собствен PR

    3 2 Отговор
    Политици често „се снимат“ със спортисти само когато има медали, но липсват, когато се иска подкрепа, инфраструктура или реформи в спорта.

    13:43 10.10.2025

  • 11 Мнение

    5 1 Отговор
    Политиците използват успелите ни спортисти като Карлос Насар и волейболистите ни за отклоняване на вниманието.
    Докато хората са емоционално развълнувани от златен медал, политиците тихомълком прокарват непопулярни и порочни решения в услуга на малка група олигарси.

    13:45 10.10.2025

  • 12 Киселова, засраме се!

    4 1 Отговор
    Омръзна ми политиците да се лепят за успехите на спортистите, за да си вдигат рейтинга. Къде бяха, когато тези момчета и момичета тренираха с износени уреди и мизерни бюджети? Спортът не е фон за PR, а национална кауза, която заслужава постоянна подкрепа – не само, когато има златен медал за снимка!

    13:46 10.10.2025

  • 13 Лицемери!!

    5 1 Отговор
    След цирка с волейболистите в пленарната зала, сега политиците налазиха и Карлос Насар. Спортните успехи отново се използват за показна патриотарщина и бърз PR, вместо за повод за реална подкрепа на спорта. Лицемерно е да се аплодираш с шампионите, когато години наред си бездействал спрямо системните им проблеми.

    13:48 10.10.2025

  • 14 Реалист

    5 1 Отговор
    Възмутително е, че спортните успехи на български спортисти се използват като евтин инструмент за политически театър. Първо – сценка с волейболистите в пленарната зала, сега – Карлос Насар.
    Вместо институционално уважение и реална подкрепа, имаме:
    • Флашмоб с аплодисменти;
    • Поздравителни декларации;
    • Селфита;
    • И всичко това – в момент, когато важни проблеми се замитат под килима.

    13:50 10.10.2025

  • 15 Българин

    6 1 Отговор
    Айде тази се бута и във борбата

    13:50 10.10.2025

  • 16 коо-нее

    1 0 Отговор
    ха ха ха - без коментар

    14:05 10.10.2025

  • 17 Грозев е еничарин

    1 0 Отговор
    Защо изпратите правителствения самолет да го посрещне ? Кога ще го приемете в Парламента да го почетете.Щом го направихте за 2-то място на волейболистите,в много по-лек спорт от щангите,Карлос трябва на ръце да го носите.В щангите си сам,нямаш смени и 5 съотборника да ти помагат.Карлос снощи постави 13 световен рекорд,3 пъти световен,3 пъти европеийски и 1 път олимпийски шампион.Защо за волейбола,с далеч по-слаб резултат може,а за Карлос не може.Защо за Карлос няма 500 хил. $ от държавата ?!

    14:06 10.10.2025

  • 18 2025

    2 0 Отговор
    Този спортист вдига флага на Бълария като шампион - световен, олипийски и европейски. За него няма почести и разкарване като циганска мечка с автобус по улиците на столицата...Като знам колко много по-тежък е трудът на индивидуалните спортове и какви щети нанасят на тялото именно тези с високо натовраване, смятам , че беше обидна за обществото и другите атлети цялата тази спевдоеуфория около волейболистите ни. Шапка свалям и на техния труд, но това беше преескпониране с цел да се отвлече вниманието от реалните проблеми на обществото...за насар няма снимка в Министерски съвет , защо ?!

    14:06 10.10.2025

  • 19 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 0 Отговор
    Тази naча, дали няма да е по успешна във вдигането на тежести ?!

    14:08 10.10.2025

  • 20 Антиреклама

    0 0 Отговор
    Антиреклама е Председателят на Народното събрание - Наталия Киселова да се навира между спортистите.

    14:14 10.10.2025

