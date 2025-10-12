Новини
Спорт »
Бг футбол »
Сбъдна се пророчеството на Григор Димитров

Сбъдна се пророчеството на Григор Димитров

12 Октомври, 2025 19:40 903 1

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • монте карло-
  • алентин вашеро

Българинът обаче трябваше да положи сериозни усилия, след като представителят на Монако спечели първия сет с 6:4

Сбъдна се пророчеството на Григор Димитров - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

През април на турнира „Мастърс“ в Монте Карло Григор Димитров започна участието си с наглед лесен двубой срещу №256 в света Валентин Вашеро. Българинът обаче трябваше да положи сериозни усилия, след като представителят на Монако спечели първия сет с 6:4. В крайна сметка Григор показа класа и обърна мача до 4:6, 6:3, 6:1. След срещата Димитров не скри уважението си към младия си съперник, като го поздрави за развитието му и прогнозира, че му предстои силно бъдеще.

Шест месеца по-късно думите му изглеждат пророчески. Григор остава единственият тенисист от топ 50, успял да победи Вашеро през 2025 година. Пътят на монегасеца към сензацията започна именно в Монте Карло, където във встъпителния кръг той записа първата си победа в ATP тура – категорично 6:2, 6:1 над №49 Ян-Ленард Щруф. Още по-рано през сезона бе впечатлил с успех над №37 Нуно Боржеш в мач от Купа „Дейвис“.

Истинският пробив на Вашеро обаче дойде в Шанхай. След като премина успешно през квалификациите, 21-годишният тенисист изненада всички, като отстрани последователно петима съперници от топ 50 – №14 Александър Бублик, №23 Томаш Махач, №31 Талон Грикспор, №11 Холгер Руне и №5 Новак Джокович.

Днес Валентин Вашеро може да се похвали с впечатляващ баланс от 7 победи и само едно поражение срещу играчи от елита – единственото, нанесено му именно от Григор Димитров.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ