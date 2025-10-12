Сбъдна се пророчеството на Григор Димитров

През април на турнира „Мастърс“ в Монте Карло Григор Димитров започна участието си с наглед лесен двубой срещу №256 в света Валентин Вашеро. Българинът обаче трябваше да положи сериозни усилия, след като представителят на Монако спечели първия сет с 6:4. В крайна сметка Григор показа класа и обърна мача до 4:6, 6:3, 6:1. След срещата Димитров не скри уважението си към младия си съперник, като го поздрави за развитието му и прогнозира, че му предстои силно бъдеще.

Шест месеца по-късно думите му изглеждат пророчески. Григор остава единственият тенисист от топ 50, успял да победи Вашеро през 2025 година. Пътят на монегасеца към сензацията започна именно в Монте Карло, където във встъпителния кръг той записа първата си победа в ATP тура – категорично 6:2, 6:1 над №49 Ян-Ленард Щруф. Още по-рано през сезона бе впечатлил с успех над №37 Нуно Боржеш в мач от Купа „Дейвис“.

Истинският пробив на Вашеро обаче дойде в Шанхай. След като премина успешно през квалификациите, 21-годишният тенисист изненада всички, като отстрани последователно петима съперници от топ 50 – №14 Александър Бублик, №23 Томаш Махач, №31 Талон Грикспор, №11 Холгер Руне и №5 Новак Джокович.

Днес Валентин Вашеро може да се похвали с впечатляващ баланс от 7 победи и само едно поражение срещу играчи от елита – единственото, нанесено му именно от Григор Димитров.