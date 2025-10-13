Новини
Спорт »
Баскетбол »
Везенков поведе Олимпиакос за успех в дербито на Гърция с Панатинайкос

13 Октомври, 2025 08:00 415 0

Везенков реализира 22 точки, овладя шест борби и направи две асистенции, а Олимпиакос вече има две победи след два изиграни кръга

Везенков поведе Олимпиакос за успех в дербито на Гърция с Панатинайкос - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Олимпиакос победи с 90:86 Панатинайкос в голямото дерби на гръцкото баскетболно първенство, а с най-голям принос за успеха на "червено-белите" бе българинът Александър Везенков.

Везенков реализира 22 точки, овладя шест борби и направи две асистенции, а Олимпиакос вече има две победи след два изиграни кръга.

Двубоят в Двореца на мира и приятелството бе много равностоен, с много смени на водачеството. В началото предимството бе за гостите от Панатинайкос, които играха без лидера си Кендрик Нън, който е с травма.

В последната четвърт обаче предимството бе на страната на Олимпиакос, който допусна да изостава в резултата единствено при 80:81.

Тайлър Дорси добави още 16 точки за победителите, докато за Панатинайкос Ти Джей Шортс бе най-добър с 19 точки.


