Новини
Спорт »
Волейбол »
Левски отстъпи на ПАОК на волейболен турнир в Гърция

Левски отстъпи на ПАОК на волейболен турнир в Гърция

12 Октомври, 2025 17:25 423 0

  • паок солун-
  • левски-
  • волейбол-
  • спорт-
  • гърция

Състезателите на старши треньора Николай Желязков загубиха с 0:3 (19:25, 23:25, 23:25)

Левски отстъпи на ПАОК на волейболен турнир в Гърция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Левски отстъпи пред ПАОК Солун във втория си мач от турнира в гръцкия град Флорина. Състезателите на старши треньора Николай Желязков загубиха с 0:3 (19:25, 23:25, 23:25).

Във втората и третата част "сините" изпуснаха шансовете си да завържат мача срещу финалиста за националната купа и полуфиналист в шампионата на южната съседка от миналия сезон.

Най-резултатен за тима бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 13 точки, а 9 добави Лазар Бучков. За ПАОК българските центрове Николай Колев и Николай Къртев записаха съответно 11 и 6 точки.

В първата си среща Левски победи с 3:1 Кифисия.

Днес "сините" приключват турнира с мач срещу домакините от Ифестос (Флорина). След това за отбора предстоят полуфиналите за Суперкупата на България срещу Берое на 18 октомври в зала "Левски София". С него започва сезона, в който Левски ще защитава златния си требъл - първо място в първенството, Купата и Суперкупата на страната.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ