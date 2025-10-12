Левски отстъпи на ПАОК на волейболен турнир в Гърция

Отборът на Левски отстъпи пред ПАОК Солун във втория си мач от турнира в гръцкия град Флорина. Състезателите на старши треньора Николай Желязков загубиха с 0:3 (19:25, 23:25, 23:25).

Във втората и третата част "сините" изпуснаха шансовете си да завържат мача срещу финалиста за националната купа и полуфиналист в шампионата на южната съседка от миналия сезон.

Най-резултатен за тима бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 13 точки, а 9 добави Лазар Бучков. За ПАОК българските центрове Николай Колев и Николай Къртев записаха съответно 11 и 6 точки.

В първата си среща Левски победи с 3:1 Кифисия.

Днес "сините" приключват турнира с мач срещу домакините от Ифестос (Флорина). След това за отбора предстоят полуфиналите за Суперкупата на България срещу Берое на 18 октомври в зала "Левски София". С него започва сезона, в който Левски ще защитава златния си требъл - първо място в първенството, Купата и Суперкупата на страната.