Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Барселона са готови да откупят Рашфорд от Манчестър Юнайтед

В Барселона са готови да откупят Рашфорд от Манчестър Юнайтед

12 Октомври, 2025 21:17 375 0

  • маркъс рашфорд-
  • барселона-
  • футбол

Барса първоначално са имали съмнения дали привличането на Рашфорд е правилно решение, но в клуба са приятно изненадани от представянето на нападателя

В Барселона са готови да откупят Рашфорд от Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона е във възторг от представянето на нападателя Маркъс Рашфорд и иска да закупи играча с постоянен трансфер, пише Sun. Каталунците взеха англичанина под наем от Манчестър Юнайтед през лятото за един сезон.

Според източника, в Барса първоначално са имали съмнения дали привличането на Рашфорд е правилно решение, но в клуба са приятно изненадани от представянето на нападателя и са готови да го привлекат за постоянно на разумна цена. Барселона ще трябва да плати на Манчестър Юнайтед 25 милиона паунда като фиксирана такса и може да плати допълнителни 5 милиона паунда за бонуси.

Рашфорд е изиграл 10 мача за Барселона във всички турнири, като е отбелязал три гола и е дал пет асистенции.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ