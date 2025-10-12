Сериозен скандал след срещата между България и Турция

Сериозен скандал се заформи след срещата между България и Турция, като "лъвовете" претърпяха тежко поражение с 1:6 в сблъсък от световните квалификации, зона Европа. Един от вратарите на турския национален тим Берке Йозер напусна лагера без разрешение след завръщането на отбора на Винченцо Монтела в Истанбул.
Стражът е споделил, че причина за това е, че не е включен в състава за срещата срещу България. Повикан е заместник на мястото на Йозер, а неговото бъдеще в националния отбор изглежда несигурно след тази негова проява. Самият вратар е титулярният страж на Лил и спаси три дузпи в двубоя срещу Рома от груповата фаза на Лига Европа.
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
21:46 12.10.2025
2 ама вие сериозно ли
22:16 12.10.2025
3 Никой
Има ентусиасти, които им се занимава със спорт. Така - просто - някой от улицата и - айде на полето.
22:30 12.10.2025
4 безпартиен
22:33 12.10.2025
6 Въпрос
23:11 12.10.2025