Сериозен скандал след срещата между България и Турция

12 Октомври, 2025 21:44 2 316 6

Един от вратарите на турския национален тим Берке Йозер напусна лагера без разрешение след завръщането на отбора на Винченцо Монтела в Истанбул

Сериозен скандал след срещата между България и Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Сериозен скандал се заформи след срещата между България и Турция, като "лъвовете" претърпяха тежко поражение с 1:6 в сблъсък от световните квалификации, зона Европа. Един от вратарите на турския национален тим Берке Йозер напусна лагера без разрешение след завръщането на отбора на Винченцо Монтела в Истанбул.

Стражът е споделил, че причина за това е, че не е включен в състава за срещата срещу България. Повикан е заместник на мястото на Йозер, а неговото бъдеще в националния отбор изглежда несигурно след тази негова проява. Самият вратар е титулярният страж на Лил и спаси три дузпи в двубоя срещу Рома от груповата фаза на Лига Европа.


  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    18 1 Отговор
    Е, та, за яд си е. Можеше и той да се разпише. 🤣

    21:46 12.10.2025

  • 2 ама вие сериозно ли

    10 1 Отговор
    малее че голям скандал направо нямам думи…

    22:16 12.10.2025

  • 3 Никой

    2 0 Отговор
    Трябва да хващат млади състезатели - още от малки и сериозна подготовка.

    Има ентусиасти, които им се занимава със спорт. Така - просто - някой от улицата и - айде на полето.

    22:30 12.10.2025

  • 4 безпартиен

    8 0 Отговор
    Добре,че мача беше с Турция,а не с Фарьорските острови!Те пък с колко щяха да ни бият,не ми се мисли!

    22:33 12.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Въпрос

    0 0 Отговор
    Що продължавате да наричате лъвове тези агнета?

    23:11 12.10.2025

