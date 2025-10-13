Новини
Доста голове паднаха в поредните световни квалификации (ВИДЕО РЕПОРТАЖИ)

13 Октомври, 2025 06:18

Най-голямата изненада на вечерта дойде на мача от група "L", където Фарьорски острови надвиха Чехия с 2:1

Павел Ковачев

В неделната вечер паднаха общо 24 гола в осем мача от световните квалификации в зона "УЕФА".

Най-голямата изненада на вечерта дойде на мача от група "L", където Фарьорски острови надвиха Чехия с 2:1. В другия двубой оттам Хърватия се смили над Гибралтар и го победиха "само" с 3:0.

В група "C" Шотландия и Дания ще продължат да си оспорват първото място, след като стигнаха до успехи, съответно срещу Беларус с 2:1 и срещу Гърция с 3:1.

Мачовете в група "G" не предложиха много интрига, където фаворитите постигнаха очаквани победи - Нидерландия се справи с 4:0 у дома с Финландия, а Полша надделя с 2:0 като гост на Литва.

В група "H" Кипър разби аутсайдера Сан Марино с 4:0 като гост, но нападателят на ЦСКА Йоанис Питас не успя да се разпише, докато Румъния запази шансовете си за едно от първите две места след ценен и драматичен успех над Австрия с 1:0 в Букурещ.

Резултати и голмайстори от мачовете от световните квалификации в зона „УЕФА“ за неделя (12 октомври):

Група „C“:

ШОТЛАНДИЯ – БЕЛАРУС 2:1
/1:0 Че Адамс 15', 2:0 Скот Мактоминей 84'; 2:1 Глеб Кучко 90+6'/

ДАНИЯ – ГЪРЦИЯ 3:1
/1:0 Расмус Хойлунд 21', 2:0 Йоаким Андерсен 40', 3:0 Микел Дамсгорд 41'; 3:1 Христос Цолис 63'/

Група „G“:
НИДЕРЛАНДИЯ – ФИНЛАНДИЯ 4:0
/1:0 Дониел Мален 8', 2:0 Върджил ван Дайк (к) 17', 3:0 Мемфис Депай (дузпа) 38', 4:0 Коди Гакпо 84'/

ЛИТВА – ПОЛША 0:2
/0:1 Себастиан Шимански 15', 0:2 Роберт Левандовски 64'/

Група „H“:
САН МАРИНО – КИПЪР 0:4
/0:1 Лойзос Лойзу 9', 0:2 Стелиос Андреу 59', 0:3 Григорис Кастанос (дузпа) 67', 0:4 Андроникос Какулис 79'/

РУМЪНИЯ – АВСТРИЯ 1:0
/1:0 Виргил Гица 90+5'/

Група „L“:
ФАРЬОРСКИ ОСТРОВИ – ЧЕХИЯ 2:1
/1:0 Ханус Сьоренсен 67'; 1:1 Адам Карабец 78'; 2:1 Мартин Агнарсон 81'/

ХЪРВАТИЯ - ГИБРАЛТАР 3:0
1:0 Тони Фрук 30', 2:0 Лука Сучич 78', 3:0 Мартин Ерлич 90+6'/


Новините на Fakti.bg
  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    Фарьорски острови ако ни хванат ще ни сцепят гьона поне с осмица. Комшиите ни пожалиха, от Фарьорските острови прошка не чакайте, за тях сме като Бистришките тигри.

    06:23 13.10.2025

