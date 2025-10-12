Новини
Всички резултати и голмайстори от турнира за Купата на България

Всички резултати и голмайстори от турнира за Купата на България

12 Октомври, 2025 18:19 344 0

Вече са ясни всички отбори, които продължават към 1/16-финалите на турнира

Всички резултати и голмайстори от турнира за Купата на България - 1
Мария Атанасова

Всички срещи от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България вече са изиграни. Кръгът предложи много емоции, изненади и резултатни двубои, като вече са ясни всички отбори, които продължават към 1/16-финалите на турнира.

Ето и срещите:
Металург Перник - Хебър 1:8

Германея - Фратрия 0:4
64' Брикнер 1:0
78' Дривентак 2:0
85' Дривентак 3:0
89' Манолков 4:0

Бенковски Исперих - Дунав Русе 0:4
38' Кельовлуев 0:1
56' Статев 0:2
62' Салах 0:3
75' Салах 0:4

Септември Тервел - Марек 0:3
34' Димитров 0:1
45' Джаджаров 0:2
56' Джаджаров 0:3

Витоша Бистрица - Локомотив Горна Оряховица 2:1

ОФК Хасково - Спартак Плевен 0:4

35' Велков 0:1
57' Трифонов 0:2
85' Таиров 0:3
90+3' Антонов 0:4

Ботев Нови пазар - Спортист (Своге) 1:4

Ловеч - Черноморец Бургас 0:5
3' Франк Есума 0:1
20' Димитър Костадинов 0:2
52' Чаровски 0:3
54' Цонев 0:4

Ком Берковица - Янтра Габрово 0:1

Партизан Червен бряг - Миньор Перник 0:2
69' Михайлов 0:1
90 Вуцов 0:2

Черноломец Попово - Севлиево 2:4
38' Озан Ремзи 1:0

Бдин Видин - Етър Велико Търново 2:1
38' Стоко 1:0
60' Захариев 2:0
76' Иванчов (а) 2:1

Спартак Пловдив - Пирин Благоевград 0:1
45' Вангелов 0:1

Първи кръг:
29 октомври 2025 година:
Партизан/Миньор - Черно море
Бдин/Етър - Добруджа
Ком Берковица/Янтра Габрово - ЦСКА 1948
Рилски спортист - Локомотив София
ОФК Хасково/Спартак Плевен - Ботев Пловдив
Ямбол - Спартак Варна
Германея/Фратрия - Арда
Металург/Хебър - Левски
Септември Тервел/Марек - Монтана
Спартак Пловдив/Пирин Благоевград - Славия
Бенковски/Дунав - Локомотив Пловдив
Ботев Нови пазар/Спортист - Септември
Черноломец Попово/Севлиево - ЦСКА
Витоша Бистрица/Локомотив Горна Оряховица - Берое
Ловеч/Черноморец Бургас - Лудогорец
Загорец Нова Загора - Ботев Враца


