Годеницата на звезда от НБА взриви Инстаграм с изкусителни снимки

Годеницата на звезда от НБА взриви Инстаграм с изкусителни снимки

Срещата на стадиона в Торсхавн завърши 2:1

Фарьорските острови постигнаха впечатляваща победа с 2:1 у дома срещу Чехия в двубой от Група „L“ на световните квалификации за Мондиал 2026. С този успех скандинавците събраха 12 точки и се изкачиха на трето място в класирането, като Чехия остава втори с точка повече, но е с два изиграни мача повече от лидера Хърватия.

На стадиона в Торсхавн първото полувреме завърши без попадения. В 67-ата минута Якуп Андреасен комбинира с Ханус Сьоренсен, който с прецизен удар по земя откри резултата за домакините – 1:0. Чехия изравни в 78-ата минута чрез Адам Карабец след пас на Томаш Хори, но само три минути по-късно Мартин Атнарсон донесе победата на Фарьорските острови с добавка за 2:1, за да затвърди сензацията.

С този успех мечтата за Световно първенство става все по-реална за малкия скандинавски тим.

В друг мач от квалификациите Шотландия победи Беларус с 2:1 и оглави еднолично Група „C“ с 10 точки. Джак Хенри откри резултата за домакините чрез Че Адамс, а в края на мача Скот Мактоминей оформи победата с 2:0. Беларус стигна до почетен гол чрез Глеб Кучко в 96-ата минута, но това не промени изхода на срещата.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    ПИ-яна ли си или ДРУС-ана❓‼️

    22:15 12.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    Годеницата на звезда от НБА взриви Инстаграм с изкусителни снимки

    мондиал 2026-футбол-чехия-световни квалификации
    Срещата на стадиона в Торсхавн завърши 2:1

    22:16 12.10.2025

  • 3 Пич

    11 1 Отговор
    Мими......свали очилата че се мръкна , и виж какво си написала !

    22:16 12.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    9 0 Отговор
    "Годеницата на звезда от НБА взриви Инстаграм с изкусителни снимки"
    ----
    Марооо, NBA е БАСКЕТБОЛНА асоциация, мисирек! Пияна ли си, дрогирана или просто кьорава?!?

    Коментиран от #6

    22:34 12.10.2025

  • 6 Новичок

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    Коментиран от #7

    22:42 12.10.2025

  • 7 Новичок

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Новичок":

    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    22:43 12.10.2025

