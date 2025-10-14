Появи се положителен знак за здравето на Шумахер 11 години след инцидента

Източник от средите на Формула 1 даде лъч надежда относно здравословното състояние на Михаел Шумахер, намеквайки за възможни малки подобрения в неговото състояние. Това се случва 11 години след тежкия ски инцидент, при който легендарният пилот пострада.

Стефан Л'Ермит, репортер на френското издание L'Equipe, в интервю за Le Grand Recit отбеляза: „Не бих казал, че е добре, но може би се подобрява, тъй като по същество не разполагаме с изчерпателна информация.“

Основен акцент в изказването му е фактът, че през настоящата година Шумахер е подписал състезателна каска за благотворително събитие.

„Дали жена му е държала ръката? Не знаем точно, но това е първият път, когато имаме някакъв положителен знак, почти знак на живот“, коментира Л'Ермит, цитиран от английското издание "Мirror".

В емоционален жест по-рано тази година, Шумахер е подписал каската на колегата си и икона в моторния спорт сър Джаки Стюарт, присъединявайки се към десетки други пилоти. Смята се, че съпругата му Корина е оказала съдействие в този акт, като инициалите „M.S.“ са били забелязани в долния десен ъгъл на бялата каска.

Въпреки това, Л'Ермит подчерта, че не разполага с директна информация за промени в състоянието на Шумахер и вярва, че легендарният пилот все още не може да говори или да комуникира.

След инцидента по време на ски в Алпите през декември 2013 година Михаел Шумахер излезе напълно от публичното пространство. Съпругата му Корина стриктно опазва неговата неприкосновеност, поддържайки тесен кръг от хора около него.