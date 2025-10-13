Новини
Семейна драма разтърси семейство Белингам

Семейна драма разтърси семейство Белингам

13 Октомври, 2025 14:45 625 0

Според информациите, Марк „се е сближил“ с друга жена

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Двамата братя Джуд и Джоб Белингам са изправени пред нов проблем, да се справят с раздялата на своите родители. Daily Mail съобщава, че Марк и Дениз Белингам са се разделили, след като през по-голямата част от последните пет години са живели разделени, тъй като времето им е било разпределено между Англия, Германия и Испания, докато са помагали на Джуд и Джоб да израстват на клубно ниво.

Според информациите, Марк „се е сближил“ с друга жена.

Бракът им продължи повече от две десетилетия. През годините те се отказали от собствените си кариери, за да подпомогнат тези на Джуд и Джоб. Тя била служител човешки ресурси, а бащата – полицай. Слуховете за раздяла започнаха да циркулират, когато Марк и Дениз бяха забелязани да седят отделно, докато гледали мач от Шампионската лига на Джоб Белингам срещу Атлетик Билбао.

Германски медии тогава съобщиха, че е имало предполагаемо „опасно напрегната атмосфера“ в лагера на Белингам, като Марк е говорил само с близък член на семейството по време на мача.

Daily Mail сега цитира източници, които „потвърдиха, че Марк се е сближил с Шели Пъншън, детектив - в полицията на "Уест Мерсия“.

Г-жа Пъншън е публикувала снимка във Facebook, на която двамата изглеждат приятелски настроени, като един от коментарите гласял: „Прекрасна двойка“.

Пъншън също така е заявила, че „скоро заминават за Санторини“, намеквайки за гръцка почивка.

Новината за раздялата едва ли е дошла като изненада за Джуд и Джоб, тъй като те напълно осъзнават семейната динамика, но в момента могат да се справят и без никакви разсейвания, тъй като първият остана извън групата за мачовете на Англия, докато продължава да се възстановява от операция на рамото, докато вторият се бори за титулярно място в Борусия Дортмунд.

Марк играе ролята на агент на Джуд и Джоб, като помага за договарянето на трансфери, заплати и спонсорски договори. Той самият е бил футболист на аматьорско ниво, отбелязвайки над 700 гола в кариерата си в 20 различни клуба между 1994 г. и края на 2010-те години.

Дениз, междувременно, се занимава с финансовите дела на синовете си. Тя е съвместен директор на няколко компании, създадени заедно с Марк.


