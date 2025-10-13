България загуби един от най-колоритните си футболни фенове

България и Манчестър Юнайтед загубиха един от най-колоритните си фенове.
Отиде си г-н Манчестър Юнайтед, както всъщност бе името му и по лична карта, но то не винаги беше такова. Това съобщават негови приятели и привърженици във фейсбук групата Трибуна Манчестър Юнайтед.
"Днес загубихме не просто човек, а най-големия фен на нашия обичан клуб – Манчестър Левиджов Юнайтед.
Той живееше и дишаше с отбора, радваше се на всяка победа и страдаше при всяка загуба – истински червен до последния си ден.
Нека си спомним за него с усмивка, с онази страст и обич, с която винаги защитаваше „Юнайтед“.
В сърцата ни ще останеш завинаги, приятелю", се казва в публикацията.
Марин Левиджов водеше повече от 6-годишна борба с българската съдебна система, за да може да смени името си в чест на своя любим отбор. За колоритния българин дори имаше направен документален филм, чийто режисьор е Стефан Вълдобрев.
1 Без коментар
С емблема на челото
14:33 13.10.2025
2 Реалист
14:40 13.10.2025
3 Любител пилот
Дари на чепа си е татуирал името на любимият му клуб? Факти кърти с простотии...
14:48 13.10.2025
4 Карлос Друсар друсаното Карли
+5 мозъчни клетки
14:50 13.10.2025
5 Перо
14:55 13.10.2025