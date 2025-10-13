Новини
Спорт »
Бг футбол »
България загуби един от най-колоритните си футболни фенове

България загуби един от най-колоритните си футболни фенове

13 Октомври, 2025 14:31 1 374 5

  • г-н манчестър юнайтед-
  • футбол-
  • манчестър юнайтед-
  • починал-
  • фен-
  • манчестър левиджов юнайтед-
  • марин левиджов

Днес загубихме не просто човек, а най-големия фен на нашия обичан клуб – Манчестър Левиджов Юнайтед

България загуби един от най-колоритните си футболни фенове - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България и Манчестър Юнайтед загубиха един от най-колоритните си фенове.

Отиде си г-н Манчестър Юнайтед, както всъщност бе името му и по лична карта, но то не винаги беше такова. Това съобщават негови приятели и привърженици във фейсбук групата Трибуна Манчестър Юнайтед.

"Днес загубихме не просто човек, а най-големия фен на нашия обичан клуб – Манчестър Левиджов Юнайтед.

Той живееше и дишаше с отбора, радваше се на всяка победа и страдаше при всяка загуба – истински червен до последния си ден.

Нека си спомним за него с усмивка, с онази страст и обич, с която винаги защитаваше „Юнайтед“.

В сърцата ни ще останеш завинаги, приятелю", се казва в публикацията.

България загуби един от най-колоритните си футболни фенове

Марин Левиджов водеше повече от 6-годишна борба с българската съдебна система, за да може да смени името си в чест на своя любим отбор. За колоритния българин дори имаше направен документален филм, чийто режисьор е Стефан Вълдобрев.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без коментар

    9 0 Отговор
    Манчестър левиджов
    С емблема на челото

    14:33 13.10.2025

  • 2 Реалист

    9 0 Отговор
    Шестограм... Бог да го прости!

    14:40 13.10.2025

  • 3 Любител пилот

    10 0 Отговор
    Поговорката за мъртвия или хубаво или нищо.
    Дари на чепа си е татуирал името на любимият му клуб? Факти кърти с простотии...

    14:48 13.10.2025

  • 4 Карлос Друсар друсаното Карли

    4 0 Отговор
    -1 откaчалка
    +5 мозъчни клетки

    14:50 13.10.2025

  • 5 Перо

    5 0 Отговор
    И какво ни интересува тоя елемент от Манчестър? Има ли съболезнователна телеграма от там или само той и околните си знаят какъв е?

    14:55 13.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ