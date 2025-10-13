Новини
Спорт »
Световен футбол »
Албанска спортна журналистка разпали страстите в Сърбия (СНИМКА)

Албанска спортна журналистка разпали страстите в Сърбия (СНИМКА)

13 Октомври, 2025 15:00 1 109 5

  • ева мурати-
  • спортна журналистка-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол-
  • спорт

Мурати публикува в социалните мрежи снимка, на която показва символа на "двуглавия орел" на улицата

Албанска спортна журналистка разпали страстите в Сърбия (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Албанската спортна журналистка Ева Мурати предизвика вълна от реакции, след като провокира сръбската общественост по време на световната квалификация мач между Сърбия и Албания в Лесковац.

Мурати публикува в социалните мрежи снимка, на която показва символа на "двуглавия орел" на улицата.

A post shared by Eva Murati (@evamurati)

Албанката, която от години води предавания, посветени на Шампионската лига, често е във фокуса на вниманието заради дълбоките си деколтета и късите си рокли.

Последното ѝ появяване в ефир отново предизвика фурор, след като водеше предаването си в рокля, която не прикриваше почти нищо от гърдите ѝ. Преди да стане популярна като телевизионна водеща Ева Мурати е участвала в телевизионни сериали в Албания и е била рекламно лице на известни марки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Секси е

    4 3 Отговор
    Ама 99.9% от шиптерките не са като тая

    15:05 13.10.2025

  • 2 Чичак

    1 0 Отговор
    Ашколсун

    15:21 13.10.2025

  • 3 Може

    0 0 Отговор
    Пък някои да имаме и по хубави!

    15:26 13.10.2025

  • 4 дедо

    1 1 Отговор
    Аз албанка без мустаци ,досега не бях виждал.

    15:29 13.10.2025

  • 5 Жайме

    0 0 Отговор
    Красива е мадамата.

    15:31 13.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ