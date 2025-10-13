Албанска спортна журналистка разпали страстите в Сърбия (СНИМКА)

Албанската спортна журналистка Ева Мурати предизвика вълна от реакции, след като провокира сръбската общественост по време на световната квалификация мач между Сърбия и Албания в Лесковац.

Мурати публикува в социалните мрежи снимка, на която показва символа на "двуглавия орел" на улицата.

Албанката, която от години води предавания, посветени на Шампионската лига, често е във фокуса на вниманието заради дълбоките си деколтета и късите си рокли.

Последното ѝ появяване в ефир отново предизвика фурор, след като водеше предаването си в рокля, която не прикриваше почти нищо от гърдите ѝ. Преди да стане популярна като телевизионна водеща Ева Мурати е участвала в телевизионни сериали в Албания и е била рекламно лице на известни марки.