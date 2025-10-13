Домът мечта на Рашфорд глътна 20 милиона долара

Футболистът на Барселона Маркъс Рашфорд е изправен пред сериозни финансови неприятности, свързани със строителството на новия му луксозен дом в Чешър.

Амбициозният проект, започнал през 2020 г., се е превърнал в "кошмар", като общите разходи могат да достигнат приблизително 20 милиона долара.

Парцелът, придобит през 2020 г. за 2,25 милиона паунда, напредва много бавно и разходите непрекъснато нарастват.

Според източник, цитиран от британското издание The Sun, Рашфорд вече е инвестирал милиони, но предстоят още значителни разходи.

Съобщава се за спор през лятото, който временно е възпрепятствал работата. Въпреки възобновяването, строителството напредва бавно. Ситуацията го поставя в затруднено положение, тъй като той не може да прекрати проекта, но същевременно желае той да бъде завършен.

Първоначалните разкошни планове за имота включвали пет спални, закрит плувен басейн, лична фитнес зала и зона за отдих, както и отделен апартамент в двора, ландшафтни градини и зони за местната дива природа.

Проектът обаче е бил засегнат от наводнения и нарастващи разходи, което е наложило промени в оригиналните архитектурни планове.