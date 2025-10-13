Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Турция избухна скандал след разгрома над България

В Турция избухна скандал след разгрома над България

13 Октомври, 2025 17:20 372 0

  • турция-
  • футбол-
  • скандал-
  • вратар-
  • национален отбор-
  • берке йозер

Вратарят Берке Йозер напуснал лагера на националния отбор без разрешение след мача с нашите

В Турция избухна скандал след разгрома над България - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турската футболна федерация обяви, че вратарят Берке Йозер е напуснал лагера на националния отбор без разрешение след мача с България, спечелен от турците с 6:1, предаде Топспорт.

"Отговорността и ценността на носенето на фланелката на националния отбор са от първостепенно значение. Нашият национален отбор е единно цяло, което представлява честта на страната, независимо от отделните личности. В това отношение дисциплината, уважението и отборният дух са нашите най-основни принципи, от които никога няма да се откажем. Във време, когато единството и солидарността в отбора са в своя пик, подобно поведение е неприемливо", заявиха от федерацията.

Йозер пък използва своя Instagram и обяви, че не е напуснал лагера без разрешение и се оправда с контузия.

Стражът не бе в групата за двубоя с България, което го е разгневило. Напускането му обаче може да има големи последици. Освен, че няма да бъде викан в националния отбор, Йозер ще бъде отнесен до Дисциплинарната комисия по професионален футбол заради неучастието му в международен мач.

"Играчи, които без валидна причина, не участват в официален международен мач, могат да бъдат лишени от право на участие в състезание между два месеца и година", се казва в правилника на ФИФА.

Ако Йозер получи това наказание и Турската футболна федерация информира ФИФА, Дисциплинарната комисия на ФИФА ще реши дали наказанието ще бъде международно.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ