В Турция избухна скандал след разгрома над България

Турската футболна федерация обяви, че вратарят Берке Йозер е напуснал лагера на националния отбор без разрешение след мача с България, спечелен от турците с 6:1, предаде Топспорт.

"Отговорността и ценността на носенето на фланелката на националния отбор са от първостепенно значение. Нашият национален отбор е единно цяло, което представлява честта на страната, независимо от отделните личности. В това отношение дисциплината, уважението и отборният дух са нашите най-основни принципи, от които никога няма да се откажем. Във време, когато единството и солидарността в отбора са в своя пик, подобно поведение е неприемливо", заявиха от федерацията.

Йозер пък използва своя Instagram и обяви, че не е напуснал лагера без разрешение и се оправда с контузия.

Стражът не бе в групата за двубоя с България, което го е разгневило. Напускането му обаче може да има големи последици. Освен, че няма да бъде викан в националния отбор, Йозер ще бъде отнесен до Дисциплинарната комисия по професионален футбол заради неучастието му в международен мач.

"Играчи, които без валидна причина, не участват в официален международен мач, могат да бъдат лишени от право на участие в състезание между два месеца и година", се казва в правилника на ФИФА.

Ако Йозер получи това наказание и Турската футболна федерация информира ФИФА, Дисциплинарната комисия на ФИФА ще реши дали наказанието ще бъде международно.