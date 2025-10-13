Футболните ни национали пристигнаха във Валядолид за утрешния мач с Испания

Един фен посрещна българския национален отбор по футбол на летището във Валядолид. Малкият Георги дойде с баща си пред терминала на пристигащите полети и изчака отбора, предаде БТА.

Запален почитател на ЦСКА, както и баща му, момчето беше с екип на "армейците" и получи автографи. Първи му се подписа президентът на БФС Георги Иванов, а бащата – емигрант от Хасково и занимаващ се с транспортна дейност, се засмя, че вероятно за първи път бившият голмайстор на Левски слага подписа си на екип на вечния съперник.

Вратарят Светослав Вуцов, Росен Божинов, Станислав Шопов и Християн Петров също подписаха екипа на 10-годишния Георги, който с тъга призна, че от шест години не се е прибирал в България.

Националният отбор на България пристигна във Валядолид с чартърен полет, след което автобусът пое към суперлуксозния хотел "NH Balago". Горещо време чакаше българската група, а тимът ще тренира тази вечер от 20:00 часа българско време на стадиона, на който ще се играе и срещата. Половин час по-рано ще се проведе и официалната пресконференция.

Новото лице в групата е Мартин Георгиев – защитник на Славия, който ще замени в плановете на селекционера Александър Димитров контузения Иван Турицов. От групата отпадна и Лукас Петков, което означава, че футболистите за мача с Испания са 23 или всички ще бъдат вписани в протокола за мача.

България ще гостува утре на стадион "Сория“ във Валядолид на европейския шампион по футбол Испания, намираща се в ужасяваща серия от три поредни поражения и голова разлика 1:12. Последното беше в събота с 1:6 от Турция, а по същото време фаворитите от "Ла Фурия" биха Грузия с 2:0 и заемат върха в група "Е" с 9 точки и голова разлика 11:0.

Мачът е с начален час 21:45 часа, а главен съдия е Вили Делажо от Франция.