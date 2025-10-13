Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболните ни национали пристигнаха във Валядолид за утрешния мач с Испания

Футболните ни национали пристигнаха във Валядолид за утрешния мач с Испания

13 Октомври, 2025 16:46, обновена 13 Октомври, 2025 15:50 593 15

  • испания-
  • българия-
  • световна квалификация-
  • футбол

Срещата е с начален час 21:45 часа, а главен съдия е Вили Делажо от Франция

Футболните ни национали пристигнаха във Валядолид за утрешния мач с Испания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един фен посрещна българския национален отбор по футбол на летището във Валядолид. Малкият Георги дойде с баща си пред терминала на пристигащите полети и изчака отбора, предаде БТА.

Запален почитател на ЦСКА, както и баща му, момчето беше с екип на "армейците" и получи автографи. Първи му се подписа президентът на БФС Георги Иванов, а бащата – емигрант от Хасково и занимаващ се с транспортна дейност, се засмя, че вероятно за първи път бившият голмайстор на Левски слага подписа си на екип на вечния съперник.

Вратарят Светослав Вуцов, Росен Божинов, Станислав Шопов и Християн Петров също подписаха екипа на 10-годишния Георги, който с тъга призна, че от шест години не се е прибирал в България.

Националният отбор на България пристигна във Валядолид с чартърен полет, след което автобусът пое към суперлуксозния хотел "NH Balago". Горещо време чакаше българската група, а тимът ще тренира тази вечер от 20:00 часа българско време на стадиона, на който ще се играе и срещата. Половин час по-рано ще се проведе и официалната пресконференция.

Новото лице в групата е Мартин Георгиев – защитник на Славия, който ще замени в плановете на селекционера Александър Димитров контузения Иван Турицов. От групата отпадна и Лукас Петков, което означава, че футболистите за мача с Испания са 23 или всички ще бъдат вписани в протокола за мача.

България ще гостува утре на стадион "Сория“ във Валядолид на европейския шампион по футбол Испания, намираща се в ужасяваща серия от три поредни поражения и голова разлика 1:12. Последното беше в събота с 1:6 от Турция, а по същото време фаворитите от "Ла Фурия" биха Грузия с 2:0 и заемат върха в група "Е" с 9 точки и голова разлика 11:0.

Мачът е с начален час 21:45 часа, а главен съдия е Вили Делажо от Франция.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    10 0 Отговор
    Ужас! Много по-добре беше служебна победа за Испания с 3:0! Изобщо не трябва да са там тези чалгари!

    15:55 13.10.2025

  • 2 Някой

    6 0 Отговор
    Браво на момчетата - ще си направят една приятна екскурзия до Валядолид. Даже и един мач ще изгледат - като публика, нищо че ще бъдат участници.
    Дано паднем само с едноцифрено голова разлика.

    16:00 13.10.2025

  • 3 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    Ще покажем на испанците как се играе ганкиното хоро. 🤣🤣

    Коментиран от #15

    16:01 13.10.2025

  • 4 няма хляб в тоя отбор

    3 0 Отговор
    Спокойно, барцилонският е договорил да не ни бият много.

    16:02 13.10.2025

  • 5 Оракул

    4 0 Отговор
    9-1 за Испания. Играйте на точен резултат

    16:05 13.10.2025

  • 6 Азззззззз

    3 0 Отговор
    За какво се трошат пари за разходки?! Служебно 3:0 е добро измъкване, без да ходят, иначе може да е двуцифрено число...

    16:12 13.10.2025

  • 7 Фенка

    1 0 Отговор
    момчетата да не се потят първото полувреме, по лежерно, че да имат сили за второто .......

    16:17 13.10.2025

  • 8 Урко

    3 0 Отговор
    Аз тоя мач съм го гледал вече.

    16:19 13.10.2025

  • 9 Специалиста

    1 0 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност., КАЗАХ!

    16:19 13.10.2025

  • 10 Кирил

    1 0 Отговор
    Закривай

    16:19 13.10.2025

  • 11 Шизофен 1914

    2 0 Отговор
    И аз ще бъда там с моя съученик Гонзо ще бъдем във ВИП ложата защото много разбираме от футбол и двамата.

    Коментиран от #12

    16:27 13.10.2025

  • 12 В грешка си

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Шизофен 1914":

    Само една грешка. Гонзо е по млад от 1914 :)

    16:42 13.10.2025

  • 13 урко

    1 0 Отговор
    По добре да се отказват, падаме с 0:3 служебно, но пак ще е по-малко от пердаха, който ни чака. Може да отнесем двуцифрен резултат

    16:44 13.10.2025

  • 14 Ще бият

    1 0 Отговор
    пърдон, ще пият

    17:21 13.10.2025

  • 15 да да

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи хи":

    юнаците нащи,с калпаци....

    17:24 13.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ