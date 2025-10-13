Новини
Спорт »
Бг футбол »
Официално: Славия представи новия си треньор Ратко Достанич

Официално: Славия представи новия си треньор Ратко Достанич

13 Октомври, 2025 18:20 416 1

  • славия-
  • ратко достанич-
  • треньор-
  • футбол

Помощник на сърбина в първия състав ще бъде Юлиан Петков, съобщават от клуба

Официално: Славия представи новия си треньор Ратко Достанич - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов представи новия треньор Ратко Достанич пред футболистите на "белите", предаде БТА.

Помощник на сърбина в първия състав ще бъде Юлиан Петков, съобщават от клуба в понеделник.

Треньор на вратарите на Славия е Радостин Станев, докато Кирил Динчев запазва мястото си в щаба като кондиционен специалист.

Достанич, който заменя Златомир Загорчич, ще бъде представен официално пред медиите на 17 октомври (петък) от 13:30 часа на стадион "Александър Шаламанов".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мето

    1 0 Отговор
    Бензинджията от СИК още ли е на свобода ?

    19:10 13.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ