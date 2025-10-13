Официално: Славия представи новия си треньор Ратко Достанич

Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов представи новия треньор Ратко Достанич пред футболистите на "белите", предаде БТА.

Помощник на сърбина в първия състав ще бъде Юлиан Петков, съобщават от клуба в понеделник.

Треньор на вратарите на Славия е Радостин Станев, докато Кирил Динчев запазва мястото си в щаба като кондиционен специалист.

Достанич, който заменя Златомир Загорчич, ще бъде представен официално пред медиите на 17 октомври (петък) от 13:30 часа на стадион "Александър Шаламанов".