Славиша Йоканович е сред фаворитите да поеме Сърбия след удара от Албания

13 Октомври, 2025 17:50 556 1

Бившият треньор на Левски може да замени подалия оставка Драган Стойкович - Пикси

Славиша Йоканович е сред фаворитите да поеме Сърбия след удара от Албания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Назначаването на нов старши треньор на сръбския национален отбор се очаква след 17 октомври, когато ще се проведе заседанието на Изпълнителния съвет на Сръбския футболен съюз, предаде Топспорт.

Съседите ни се издъниха в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико, а намирането на наследник на подалия оставка Драган Стойкович вероятно ще отнеме време, съобщава местният вестник "Спортски журнал".

Сред кандидатите за поста са бившият треньор на Левски Славиша Йоканович, Велко Паунович, считан за един от водещите претенденти, както и Владан Милоевич и Деян Станкович.

Стойкович подаде оставка след домакинската загуба с 0:1 от Албания в квалификациите за Мондиал 2026.

Следващият мач на представителния тим на Сърбия е гостуване на Андора във вторник, а през ноември предстоят гостуване на Англия и домакинство срещу Латвия. В момента Сърбия е трета в група К с 7 точки, лидер е Англия с 15 точки, а вторият Албания има 11 точки, но и мач повече.


    Албанците са вече по добри от над и на футбол

    18:05 13.10.2025

