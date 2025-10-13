Славиша Йоканович е сред фаворитите да поеме Сърбия след удара от Албания

Назначаването на нов старши треньор на сръбския национален отбор се очаква след 17 октомври, когато ще се проведе заседанието на Изпълнителния съвет на Сръбския футболен съюз, предаде Топспорт.

Съседите ни се издъниха в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико, а намирането на наследник на подалия оставка Драган Стойкович вероятно ще отнеме време, съобщава местният вестник "Спортски журнал".

Сред кандидатите за поста са бившият треньор на Левски Славиша Йоканович, Велко Паунович, считан за един от водещите претенденти, както и Владан Милоевич и Деян Станкович.

Стойкович подаде оставка след домакинската загуба с 0:1 от Албания в квалификациите за Мондиал 2026.

Следващият мач на представителния тим на Сърбия е гостуване на Андора във вторник, а през ноември предстоят гостуване на Англия и домакинство срещу Латвия. В момента Сърбия е трета в група К с 7 точки, лидер е Англия с 15 точки, а вторият Албания има 11 точки, но и мач повече.