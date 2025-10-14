Испания излиза с много промени в състава срещу България, играчите се заканиха да са "безкомпромисни"

Старши треньорът на Испания Луис де ла Фуенте планира масивни ротации в четвъртата Световна квалификация, като заяви на пресконференцията си, че иска да разпредели усилията и да поддържа висока мотивация срещу българския отбор, който се затруднява след загубата с 6:1 от Турция.

Освен това, българският тим повече от десет месеца е без победа и това беше подчертано на пресконференцията.

Европейските шампиони от Испания са без загубена точка в група Е и не са допуснали гол в трите срещи до момента. България е на дъното без актив и само с 1 вкаран гол, но дошъл при поражението с 1:6 в събота.

"Имаме състав от фантастични играчи и който и да излезе, е на изключително ниво. Имам представа за отбора, който ще изложа срещу България“, започна Де ла Фуенте. Испанците тренираха рано сутринта в 11.00 часа в понеделник, но треньорът реши да даде пресконференцията си късно снощи, за да бъде достъпен и за българските медии.

Испанците са в серия от 28 официални мача без поражение и са решени тази серия утре да продължи. "В този отбор няма безплатни неща. Имаме много конкурентен отбор. Нашата отговорност е да продължим да печелим, момчетата са много гладни за успехи. Утре най-накрая можем да подготвим едно евентуално класиране.“

Де ла Фуенте беше попитан и как върви полемиката с Барселона и други клубове, които се оплакват от контузии на основните футболисти. Общо девет играчи на Испания няма да вземат участие в срещата, начело с Ламин Ямал, а вчера отпадна и Феран Торес.

"Винаги се грижим максимално за здравето на нашите играчи, винаги сме го правили. Ден след мач в лигата, за съжаление, играчи се контузват и става точно, когато са в националният отбор. Такива са обстоятелствата във футбола. Специално за Феран Торес - няма контузия, просто е леко неразположение, но утре се нуждаем от всички играчи на 100 процента. Решихме, че Феран ще си почине и ще се възстанови възможно най-скоро.“

Срещата от група "Е" по пътя към Световното първенство е тази вечер от 21.45 часа на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.

Защитникът на Испания Робин льо Норман е категоричен, че тимът му няма да прави никакви компромиси и ще играят на 100 процента, за да продължат перфектния си старт и за да си гарантират на практика класиране за Световното първенство.

„Наистина се надявам да спечелим, за да продължим този импулс. Част съм от едно невероятно поколение с невероятни играчи. Опитвам се да дам най-доброто от себе си в тази група. Лукс е да споделям съблекалня с тях“, започна испанският централен защитник.

Говорейки за конкуренцията в центъра на защитата и това, че е вторият най-използван футболист от Луис де ла Фуенте, той обясни: "Спечелихме много мачове заедно с Аймерик Лапорт. Справихме се добре и с Дийн Хаусен и Пау Кубарси. Опитвам се да дам най-доброто от себе си за всеки отбор, а след това треньорът прави своя избор. А това, че съм вторият най-използван от треньора футболист – за мене е огромна чест“.

Той също така ясно заяви, че не иска лоши резултати преди Световното първенство: "Ако е възможно, не искам никакви. Искам да спечеля всеки мач, да съм в най-доброто си състояние и да пристигна на Световното първенство във възможно най-силна форма. Бих искал никога да не допускам гол, но и противниците играят своята игра. Ще зависи от нас, от това да продължим този импулс. Решен съм да не допускам никакви изненади.“

Дани Вивиан от Атлетик (Билбао) ще излезе като централен защитник срещу "много слабия отбор на България", както заяви вчера журналистът Иван Мартин от okdiario по време на пряко включване от пресконференцията на домакините.



Вивиан е на 26 години и има до момента едва девет срещи за представителната селекция на Испания, а довечера ще си партнира с Робин Льо Норман от Атлетико Мадрид в центъра на испанската отбрана.

Експериментите на селекционера на "Ла Фурия Роха" Луис де ла Фуенте са продиктувани от деветте отпаднали планирани състезатели, а също така и от желанието му да даде шанс на хора, които по-малко са получили по-малко мачове.

Маркос Йоренте ще играе на позицията десен бек , докато Алехандро Грималдо ще бъде отляво . Двойката централни защитници е в състав Робин льо Норман и Дани Вивиан. Испанците имат колебания за вратарския пост, като по всяка вероятност ще започне Унай Симон, но не бива да се изключва и Давид Рая.



В халфовата линия Мартин Субименди ще се стреми да помага на защитата, а до пред него Педри и Алекс Баена ще имат ангажименти в креативната игра. За Баена това ще бъде мач номер 12.



Междувременно се очаква атаката да бъде ръководена от Хорхе де Фрутос , Хесус Родригес и Борха Иглесиас . Следователно, целият атакуващ триъгълник ще бъде променен. За Хесус Родригес – 19-годишно ляво крило от Комо, срещата с България ще бъде втора за него с националния екип на европейските шампиони.