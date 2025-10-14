Владимир Манчев: Ще се радвам да победим с 3:0, но няма как да стане

Бившият национал Владимир Манчев даде мнението си пред Sportal.bg преди мача на България срещу Испания във Валядолид.
Нападателят игра по испанските терени между 2004 и 2008 г., когато записа два периода на "Естадио Хосе Сория". Бившата звезда на ЦСКА и Лил заяви, че националният тим се нуждае от време.
"Надявам се на добро представяне, но всички знаем каква е реалността. Българският футбол изостава много от този в държави като Испания, не откриваме топлата вода. Това е истината просто. Ще се радвам момчетата да победят с 3:0, но няма с какво да се противопоставим на испанците. В отбора имаме доста млади момчета, които имат нужда от време. Трябва търпение.
Помня добре мача в Гранада през 2002 г. Загубихме минимално, играхме добре, Испания и тогава имаше добри футболисти, но след това станаха още по-силни, страшно много напреднаха, постигнаха големи успехи. Ние обратно - по онова време имахме футболисти в силни европейски клубове, а в последните години вървим само надолу. Не искам да звуча песимистично, но това е реалността - нямаме футболни аргументи срещу такива отбори към днешна дата.
Иначе от Валядолид имам отлични спомени. Това е един неособено голям град за мащабите на Испания, винаги ми е приятно да се връщам там. Стадионът на Валядолид вече е за ремонт, старичък е, много години минаха от световното първенство в Испания. Но съм сигурен, че ще бъде пълен, ще бъде празник за феновете. Знаете, че испанският национален отбор обикаля по различни градове и винаги играе пред пълни трибуни. Нашият отбор опита същото, но нещо не се получи и сега пак сме си в София. Да се надяваме, че догодина ще имаме мачове на новия стадион на ЦСКА", каза бившият голмайстор.
До коментар #2 от "честен ционист":е голмайстор на Бистришките тигри,ще играе и за националния,като фалшива 9ка.
До коментар #5 от "Истината-винаги":Излизат без 9 титуляра,тактиката ни ще бъде глуха защита и евентуално по-малка загуба.
До коментар #8 от "Боко тигъра":Тези ще ни помелят като куцо пиле домат. Резила ще е пълен.
До коментар #2 от "честен ционист":Ти какво общо имаш с нас? По цял ден името ми с пълния му член е в устата и ръцете ти.
