Владимир Манчев: Ще се радвам да победим с 3:0, но няма как да стане

Владимир Манчев: Ще се радвам да победим с 3:0, но няма как да стане

14 Октомври, 2025 10:56 421 12

  • владимир манчев-
  • българия-
  • испания-
  • футбол

Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността, откровен е бившият нападател

Владимир Манчев: Ще се радвам да победим с 3:0, но няма как да стане - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият национал Владимир Манчев даде мнението си пред Sportal.bg преди мача на България срещу Испания във Валядолид.

Нападателят игра по испанските терени между 2004 и 2008 г., когато записа два периода на "Естадио Хосе Сория". Бившата звезда на ЦСКА и Лил заяви, че националният тим се нуждае от време.

"Надявам се на добро представяне, но всички знаем каква е реалността. Българският футбол изостава много от този в държави като Испания, не откриваме топлата вода. Това е истината просто. Ще се радвам момчетата да победят с 3:0, но няма с какво да се противопоставим на испанците. В отбора имаме доста млади момчета, които имат нужда от време. Трябва търпение.

Помня добре мача в Гранада през 2002 г. Загубихме минимално, играхме добре, Испания и тогава имаше добри футболисти, но след това станаха още по-силни, страшно много напреднаха, постигнаха големи успехи. Ние обратно - по онова време имахме футболисти в силни европейски клубове, а в последните години вървим само надолу. Не искам да звуча песимистично, но това е реалността - нямаме футболни аргументи срещу такива отбори към днешна дата.

Иначе от Валядолид имам отлични спомени. Това е един неособено голям град за мащабите на Испания, винаги ми е приятно да се връщам там. Стадионът на Валядолид вече е за ремонт, старичък е, много години минаха от световното първенство в Испания. Но съм сигурен, че ще бъде пълен, ще бъде празник за феновете. Знаете, че испанският национален отбор обикаля по различни градове и винаги играе пред пълни трибуни. Нашият отбор опита същото, но нещо не се получи и сега пак сме си в София. Да се надяваме, че догодина ще имаме мачове на новия стадион на ЦСКА", каза бившият голмайстор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешно!

    2 0 Отговор
    Аз ще се раздвам ако не паднем с 13 : 0 !

    10:59 14.10.2025

  • 2 честен ционист

    1 5 Отговор
    Ние не можем да бием Сан-Марино с 3:0 тоя за Испания се е размечтал. Държавата Боко трябва да играе в някакви по-малко конкурентни надпревари от сорта на Купата на африканските нации или под общ флаг с РФ в Азиатксата лига.

    Коментиран от #3, #12

    11:02 14.10.2025

  • 3 Боко

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    е голмайстор на Бистришките тигри,ще играе и за националния,като фалшива 9ка.

    11:05 14.10.2025

  • 4 Иван Грозни

    1 0 Отговор
    Ще загубим и този мач/без значение е резултата/ , но както казват някои коментатори той ще се равнява на победа защото сме играли много добре.

    11:06 14.10.2025

  • 5 Истината-винаги

    1 0 Отговор
    Този човек добре ли е с главата си? Какви 3-0, какви пет лева. Тези ще ни помелят като маче у дирек.

    Коментиран от #8

    11:06 14.10.2025

  • 6 Трол

    1 0 Отговор
    Ако се класираме на световното, там вече ще покажем резултати.

    11:07 14.10.2025

  • 7 Като

    0 0 Отговор
    Не с 3 на 0, с 1 на 0, не е ама айде, домакини са.

    11:08 14.10.2025

  • 8 Боко тигъра

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истината-винаги":

    Излизат без 9 титуляра,тактиката ни ще бъде глуха защита и евентуално по-малка загуба.

    Коментиран от #9

    11:09 14.10.2025

  • 9 Истината-винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боко тигъра":

    Тези ще ни помелят като куцо пиле домат. Резила ще е пълен.

    11:13 14.10.2025

  • 10 ел кондор паса

    0 0 Отговор
    ще съм доволен ако загубим минимално с гол в испанската врата!

    11:13 14.10.2025

  • 11 явер

    0 0 Отговор
    За какво отиват, 3:0 служебно е добър резултат.

    11:14 14.10.2025

  • 12 Ганчо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ти какво общо имаш с нас? По цял ден името ми с пълния му член е в устата и ръцете ти.

    11:15 14.10.2025

