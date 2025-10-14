Дешан недоволен: Не направихме необходимото срещу Исландия; Нагелсман критичен: Бихме грозно Северна Ирландия

Френският национален отбор не е направил необходимото, за да спечели срещу Исландия в световните квалификации. "Петлите" завършиха наравно 2:2 в Рейкявик и остават начело в група "D" с три точки пред Украйна.



"Исландия отправи два удара към вратата и вкара два гола, а ние не направихме достатъчно през първото полувреме. След това се подобрихме, но начинът, по който допуснахме втория гол, е разочароващ. Справихме се с трудната част и след това се изключихме - това в никакъв случай не би трябвало да ни се случва, но за момента ще се примирим с това", коментира треньорът на "петлите".



Франция за първи път загуби точки в квалификациите за Мондиал 2026 в Северна Америка, а украинците победиха Азербайджан с 2:1.



Селекционерът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман бе критичен към тима си въпреки успеха над Северна Ирландия с 3:1. Треньорът призна, че не е бил приятен мач за гледане и отборът не се е справил добре.



"Определено не беше най-хубавия ни мач. Стадионът беше изключително емоционален. Трябваше да се постараем много и да се борим за втора, трета и четвърта топка, за всяка топка", призна селекционерът пред RTL, цитиран от Ройтерс.



"В крайна сметка статичните положения се оказаха решаващи. Тренираме ги много, защото е важно. Беше грозна победа, но най-важното нещо са трети точки", добави Нагелсман.



"Беше много важно да вкарам първия си гол за националния отбор. Това стана с рамо. Спечелихме трите точки и съм доволен", заяви нападателят на тима Ник Волтемаде.

Селекционерът на уелския национален отбор Крейг Белами изрази недоволството си от системата за видеоповторения (ВАР), след като "драконите" направиха две дузпи заради игра с ръка в наказателното поле при поражение с 2:4 в световна квалификация по футбол. Според него в днешно време се отсъждат твърде лесно нарушения и виновен за това е именно ВАР.



Първата дузпа бе отсъдена след удар на Шарл Де Кетеларе в ръката на Итън Ампаду от близко разстояние в 18-ата минута, а втората - при подобно изпълнение на Джордан Джеймс след отиграване на Леандро Тросар. И в двата случая точен бе Кевин Де Бройне.



"Нямам проблем с втората дузпа. Беше повече рамо, отколкото ръка, вижда се, но няма проблем. За първата обаче… Какво трябва да правим в този случай с ръцете ни? Не разбирам кога се промениха правилата. Не ме е яд, поздравявам Белгия за победата", заяви Белами, цитиран от Sky Sports.



"Просто не разбирам какво трябва да направим ние. Вече има четири дузпи срещу нас заради игра с ръка. Това променя цели мачове. Да, може би аз съм динозавър, но не съм извън футбола от толкова много време. Не заслужаваме подобно нещо, но и трябва да реагираме по-добре", продължи той.



"И преди навлизането на видеоповторенията бях срещу тях. По време на световното първенство в Катар бяха окей, но след това всичко се преобърна с главата надолу. Този мач специално не беше решен от видеоповторенията, но те определено и не помогнаха", завърши бившият нападател.