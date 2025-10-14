Новини
Гатузо: Да победим Израел, после ще мислим за плейофите

14 Октомври, 2025 11:56 500 0

Италианците са в серия от четири поредни победи

Гатузо: Да победим Израел, после ще мислим за плейофите - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо говори преди решителния мач с Израел в Удине.

„Щастливи сме, че войната приключи и хората могат да се върнат у дома – това е прекрасно. На стадиона ще има около 10–11 хиляди фенове – някои ще ни подкрепят, други ще ни критикуват, и ги уважаваме всички. Футболът трябва да обединява“, каза Гатузо.

Той благодари на Лучано Спалети за думите му, че е върнал „лекотата“ в отбора:

„Благодаря му. Аз вярвам, че сигурно е само едно – смъртта. Всичко друго трябва да си го заслужиш. Когато поех отбора, знаех точно какво искам. Играчите имат голяма заслуга – вижте Бастони и Кийн, останаха с тима, показаха принадлежност.“

Гатузо разкри и едно от своите тактически съмнения:

„Колебаех се дали можем да играем с двама нападатели, но съм доволен – не само заради головете, а заради работата им. Младият Пио Еспозито има невероятни показатели и заслужава признание.“

И все пак наставникът запази реализма:
„Плейофи? Спокойно. Още не сме ги спечелили.“

Италия е на второ място в Група “I” с 12 точки, но с мач по-малко от Норвегия, които разполагат с 18 точков актив. Почти сигурно възпитаниците на Дженаро Гатузо ще завършат на второ място, което ще им даде квота за плейоф за класиране на Мондиала. Израел също има своите шансове при победа в Удине днес.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
