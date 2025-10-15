Новини
Кот д'Ивоар взе последната директна квота за Световното по футбол

Баражите в Африка ще се играят през ноември в една среща на директна елиминация на неутрален терен в Мароко

Кот д'Ивоар взе последната директна квота за Световното по футбол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отборът на Кот д'Ивоар спечели директна квоти от Африка за класиране на световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада, след като успя да оглави квалификационната си група, предаде БТА.

Тимът се завръща на най-голямата футболна сцена за пръв път след 2014 година. В последния си двубой от квалификациите "слоновете" спечелиха у дома с 3:0 срещу Кения. Франк Кесие, Ян Диоманде и Амад Диало бяха точни за победителите, които изпревариха само с точка тима на Габон, който надделя с 2:0 над Бурунди. И двете попадения в срещата паднаха в заключителните пет минути на редовното време, като бяха реализирани от Браян Мейо Нгуа и Марио Лемина.

За Габон и за ДР Конго предстои участие в плейофите в зона Африка. В тях ще се включат още и отборите на Камерун и Нигерия, завършили на вторите места в други две от квалификационните групи.

Баражите в Африка ще се играят през ноември в една среща на директна елиминация на неутрален терен в Мароко, като само един от четирите тима ще добие право да играе в интерконтиненталния плейоф през март.

На Мондиала догодина Африка ще бъде представена от Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, ЮАР, Сенегал и Кот д'Ивоар.


Кот д'Ивоар
