Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски застана зад Светослав Вуцов: Подкрепа за младия вратар след решението му да напусне националния отбор

Левски застана зад Светослав Вуцов: Подкрепа за младия вратар след решението му да напусне националния отбор

16 Октомври, 2025 19:43 798 11

  • левски -
  • подкрепя -
  • светослав вуцов-
  • национален отбор -
  • българия-
  • футболни новини-
  • спортна солидарност-
  • футболисти

От клуба излязоха с позиция

Левски застана зад Светослав Вуцов: Подкрепа за младия вратар след решението му да напусне националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски официално изрази подкрепата си към Светослав Вуцов. Младият страж разтърси спортната общественост с публикация в Instagram, в която обяви, че временно се оттегля от националния отбор на България.

В специално изявление от "синия" клуб категорично застанаха зад Вуцов, подчертавайки, че всеки национален състезател заслужава не само честта да носи екипа на България, но и сигурна, достойна и уважителна работна атмосфера.

Ето позицията на Левски:

"ПФК “Левски“ застава твърдо зад Светослав Вуцов и решението му временно да се оттегли от националния отбор, докато не почувства ясно, че е желан и защитен в среда на уважение и професионализъм. Клубът е разочарован от отношението, демонстрирано към един от най-талантливите български вратари. Категорични сме, че няма да приемем никаква форма на вербална агресия, както и пренебрежително или уронващо престижа отношение към наш футболист.

Никой национален състезател не трябва да избира между честта да играе за България и правото си на сигурна и уважителна работна среда.

ПФК „Левски“ ще продължи стриктно да спазва действащите регламенти на FIFA и UEFA и ще съдейства по всички процедури, свързани с повиквателните за националните отбори, като едновременно с това ще защитава здравето и достойнството на своите футболисти в рамките на правилата и действащото законодателство.

Вярваме, че когато поверяваме на тези млади мъже задачата да пазят честта на България, сме длъжни да им гарантираме среда, в която да растат като спортисти и личности. Затова настояваме за минимум следните стандарти, които да бъдат въведени в националните отбори:

– Нулева толерантност към унижение, заплахи и публично принизяване на състезатели;

– Въздържан и отговорен публичен език от страна на ръководители и треньори — без генерализации, които обезценяват труда на националите;

– Равни правила за всички — ясно комуникирани изисквания, последователност в прилагането и защита на човешкото достойнство.

До въвеждането на горните стандарти подкрепяме личното решение на Светослав Вуцов и ще работим ежедневно той да бъде в най-висока спортна форма. Оставаме отворени за конструктивен диалог с БФС и треньорския щаб с единствената цел — силен национален отбор, изграден върху доверие, чест и отборен дух".


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митко

    9 5 Отговор
    Този младеж, ако продължава така ще бъде провален, явно и той е , като баща си.

    19:46 16.10.2025

  • 2 цунг-цванг

    10 5 Отговор
    нека да каже защо е закъснявал двата пъти и тогава да реве, че се чувства нежелан

    19:47 16.10.2025

  • 3 Има си правилник

    9 4 Отговор
    Да не е закъснявал, Това че дядо му е бил футболист, а баща му палячо, не му дава правото да си прави каквото иска. Едно време и оня Курдов беше така високомерен със съотборниците си в националния, а сега къде е и кой го помни?

    19:48 16.10.2025

  • 4 гост

    6 3 Отговор
    Откачения му баща го обърка тотално! Да си спомни какво остана от Казийски след като се отказа от националния по волейбол!

    19:53 16.10.2025

  • 5 коментар

    5 3 Отговор
    да се маха..

    19:56 16.10.2025

  • 6 Вратарчето на Уевски е добро,

    2 0 Отговор
    аз съм от ЦСКА, само ЦСКА но което си е истина, добър избор на Вуцов, само Уевски.

    20:04 16.10.2025

  • 7 3.14К

    5 2 Отговор
    Най-жалко е когато шуш@мига го играе на мъжкар! Човечето го е страх да играе в този момент, да не му се пишат във визитката катастрофалните показатели при неговите участия! След всеки спасен удар на испанците лежеше по 15-20 сек. примрял от страх. Да се благодари на треньорчето, че не го пусна още срещу Турция. Същият като дядо си! Още не изиграл 10 мача, започна с номерата на "сивия кардинал".

    20:04 16.10.2025

  • 8 ШЕФА

    5 2 Отговор
    От говедото само това може да се очаква.Преди на вратата беше на Перуката говедото ,сега на Вили говедото,Шеф на ОПГ БФС пак говедо ,какво очаквате от нац.отбор ???????

    20:05 16.10.2025

  • 9 Един плюс за треньора

    3 0 Отговор
    Треньора не е нито любовница , нито приятелка , а човека който съблюдава реда и дисциплината . На младите ефета най-много това им тежи , когато се изисква от тях да са отговорни . И Светльо не е нещо особено . От 5-6 гола дето му вкарва , винаги има и два негови.

    Коментиран от #11

    20:15 16.10.2025

  • 10 анонимен

    3 1 Отговор
    С подобни лигльовци е нормално да падаш с 6 гола.Не може да нарушаваш правилата и да се правиш на жертва.

    20:26 16.10.2025

  • 11 Боко от Банкя

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Един плюс за треньора":

    Само два ли?! Все едно, че вратата не пази никой!

    21:06 16.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ