Левски застана зад Светослав Вуцов: Подкрепа за младия вратар след решението му да напусне националния отбор

Левски официално изрази подкрепата си към Светослав Вуцов. Младият страж разтърси спортната общественост с публикация в Instagram, в която обяви, че временно се оттегля от националния отбор на България.
В специално изявление от "синия" клуб категорично застанаха зад Вуцов, подчертавайки, че всеки национален състезател заслужава не само честта да носи екипа на България, но и сигурна, достойна и уважителна работна атмосфера.
Ето позицията на Левски:
"ПФК “Левски“ застава твърдо зад Светослав Вуцов и решението му временно да се оттегли от националния отбор, докато не почувства ясно, че е желан и защитен в среда на уважение и професионализъм. Клубът е разочарован от отношението, демонстрирано към един от най-талантливите български вратари. Категорични сме, че няма да приемем никаква форма на вербална агресия, както и пренебрежително или уронващо престижа отношение към наш футболист.
Никой национален състезател не трябва да избира между честта да играе за България и правото си на сигурна и уважителна работна среда.
ПФК „Левски“ ще продължи стриктно да спазва действащите регламенти на FIFA и UEFA и ще съдейства по всички процедури, свързани с повиквателните за националните отбори, като едновременно с това ще защитава здравето и достойнството на своите футболисти в рамките на правилата и действащото законодателство.
Вярваме, че когато поверяваме на тези млади мъже задачата да пазят честта на България, сме длъжни да им гарантираме среда, в която да растат като спортисти и личности. Затова настояваме за минимум следните стандарти, които да бъдат въведени в националните отбори:
– Нулева толерантност към унижение, заплахи и публично принизяване на състезатели;
– Въздържан и отговорен публичен език от страна на ръководители и треньори — без генерализации, които обезценяват труда на националите;
– Равни правила за всички — ясно комуникирани изисквания, последователност в прилагането и защита на човешкото достойнство.
До въвеждането на горните стандарти подкрепяме личното решение на Светослав Вуцов и ще работим ежедневно той да бъде в най-висока спортна форма. Оставаме отворени за конструктивен диалог с БФС и треньорския щаб с единствената цел — силен национален отбор, изграден върху доверие, чест и отборен дух".
