Тибо Куртоа се завърна преждевременно към тренировките на Реал Мадрид, отказвайки се от заслужената си почивка

16 Октомври, 2025 23:11 423 0

Решението му да се върне по-рано към тренировъчния процес е ясен сигнал за неговата отдаденост и амбиция да продължи да бъде ключова фигура в състава на "Белия балет"

Тибо Куртоа се завърна преждевременно към тренировките на Реал Мадрид, отказвайки се от заслужената си почивка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Вратарят на Реал Мадрид и белгийския национален отбор Тибо Куртоа демонстрира истински професионализъм, като изненада всички с решението си да прекъсне отпуска си и да се присъедини към подготовката на "белия балет" във Валдебебас.

Вместо да се възползва от тридневната ваканция, предоставена му от наставника Чаби Алонсо, Куртоа предпочете да се върне на терена и да тренира рамо до рамо със съотборниците си, съобщава авторитетното издание "Марка".

След като защити цветовете на Белгия в световните квалификации срещу Северна Македония (2:0) и Уелс (4:2), стражът имаше право на кратка почивка. Въпреки това, Куртоа избра да пропусне заслужения релакс, за да поддържа отличната си форма и да бъде напълно готов за предстоящите предизвикателства в Ла Лига и Шампионската лига.

Сезонът за Куртоа започна повече от впечатляващо – в десет изиграни срещи той успя да опази вратата си суха цели четири пъти. Единствено головото шоу в дербито с Атлетико Мадрид (2:5) наруши почти перфектната му статистика, тъй като в останалите двубои белгиецът допусна максимум по едно попадение.


