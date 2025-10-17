Арда Гюлер за Килиан Мбапе: Той трябва играе, където пожелае

Арда Гюлер разказа с възхищение за партньорството си с Килиан Мбапе в Реал Мадрид. Двамата се разбират много добре на терена и това си личи по резултатите на Реал, а химията помежду им доведе до сравнения с двойката Месут Йозил – Кристиано Роналдо. През сезона до момента Реал Мадрид има 9 победи от 10 мача, като голяма заслуга за това имат Гюлер и Мбапе.

Началото на Шаби Алонсо като треньор на Реал Мадрид стартира повече от успешно. Назначен в края на миналия сезон, под негово ръководство "лос бланкос" испанският клуб достигна полуфиналите на Световното клубно първенство през лятото. Новият сезон започна с 6 поредни победи в Ла Лига, въпреки че играчите нямаха пълноценна презсезонна подготовка. Общият баланс до момента е 9 победи от 10 мача във всички турнири, с единствено поражение от градския съперник Атлетико Мадрид.

Гюлер е сред най-големите печеливши от идването на Алонсо. Турският талант вече се утвърди като основен в средата на теренаи до момента има 3 гола и 4 асистенции, като води в няколко статистически класации в Ла Лига. Нито един друг играч в испанския елит не е създал повече голови положения (22) от него.

Една от причините за впечатляващото начало на сезона на „белите“ е връзката между него и Килиан Мбапе. Двамата са сравнявани с партньорството на Месут Йозил с Роналдо (2010–2013), когато бишият плеймейкъп подава 31 пъти на голмайстора в 149 мача.

Мбапе се намира в страхотна форма – с 14 гола в 10 мача, а всички четири асистенции на Гюлер са за французина.

В интервю за L’Equipe, Гюлер похвали Мбапе:

„Някои казват, че той се връща твърде често в средата на терена, но според мен трябва да му дадем свобода да играе където пожелае. Талантът му трябва да има пълна свобода. Ако се връща назад, това не е случайно – той знае какво прави и разбира играта.“

Гюлер обясни защо двамата се разбират толкова добре:

„Качествата ни са в отлична хармония. Понякога говорим преди мача и се разбираме за тактиката, друг път е достатъчен само един поглед. Харесва ми сравнението Роналдо – Йозил и Мбапе – Гюлер. Те са постигнали велики неща, но истинският успех винаги е плод на целия отбор, а не само на двама играчи.“

След като си извоюва титулярно място, Гюлер е решен да печели още трофеи с Реал:

„Да спечеля Шампионската лига веднъж? Това за мен не е достатъчно, трябва да се стремим към още титли“, каза 20-годишният турски талант.