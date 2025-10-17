Президентът на кандидат за efbet Лига: Българският футбол умира и никой не забелязва, проблемът е в клубовете

Президентът на Фратрия - Виктор Бакуревич, заяви, че клубовете са виновни за състоянието на родния футбол, а не Българският футболен съюз.
Според него в България липсват качествени треньори, които обичат футбола.
Фратия има амбиции следващият сезон да играе в efbet Лига.
Позицията на Бакуревеч:
"Не БФС е проблемът. Проблемът сме ние.
Българският футбол умира - и никой не забелязва.
Ние във Фратрия решихме да спрем да мрънкаме и да започнем да градим.
С деца, които никой не искаше.
С треньори, които обичат футбола.
С хора, които вярват, че можем да направим нещо истинско.
Време е за промяна."
1 Коко
13:05 17.10.2025
2 честен ционист
13:06 17.10.2025
3 Хмм
13:37 17.10.2025