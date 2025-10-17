Новини
Спорт »
Световен футбол »
Президентът на кандидат за efbet Лига: Българският футбол умира и никой не забелязва, проблемът е в клубовете

17 Октомври, 2025 12:59 648 3

  • фратрия-
  • футбол-
  • виктор бакуревич

Ние във Фратрия решихме да спрем да мрънкаме и да започнем да градим

Президентът на кандидат за efbet Лига: Българският футбол умира и никой не забелязва, проблемът е в клубовете - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Фратрия - Виктор Бакуревич, заяви, че клубовете са виновни за състоянието на родния футбол, а не Българският футболен съюз.

Според него в България липсват качествени треньори, които обичат футбола.

Фратия има амбиции следващият сезон да играе в efbet Лига.

Позицията на Бакуревеч:

"Не БФС е проблемът. Проблемът сме ние.

Българският футбол умира - и никой не забелязва.

Ние във Фратрия решихме да спрем да мрънкаме и да започнем да градим.

С деца, които никой не искаше.

С треньори, които обичат футбола.

С хора, които вярват, че можем да направим нещо истинско.

Време е за промяна."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    1 0 Отговор
    Всичко се е отдало на живот,пари,коли пътувания и едини и пиене

    13:05 17.10.2025

  • 2 честен ционист

    0 6 Отговор
    Баце едно може да му се призаане, закри всичко що има да се затрива, а сега Момчето ще ликвидира остраналото.

    13:06 17.10.2025

  • 3 Хмм

    0 0 Отговор
    Фратрия е собственост на Берьозка, а Бакуревич е украинец

    13:37 17.10.2025

Новини по спортове:
