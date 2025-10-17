Президентът на кандидат за efbet Лига: Българският футбол умира и никой не забелязва, проблемът е в клубовете

Президентът на Фратрия - Виктор Бакуревич, заяви, че клубовете са виновни за състоянието на родния футбол, а не Българският футболен съюз.

Според него в България липсват качествени треньори, които обичат футбола.

Фратия има амбиции следващият сезон да играе в efbet Лига.

Позицията на Бакуревеч:

"Не БФС е проблемът. Проблемът сме ние.

Българският футбол умира - и никой не забелязва.

Ние във Фратрия решихме да спрем да мрънкаме и да започнем да градим.

С деца, които никой не искаше.

С треньори, които обичат футбола.

С хора, които вярват, че можем да направим нещо истинско.

Време е за промяна."