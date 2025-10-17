Десетки футболни фенове предложиха брак на щерката на бивш нападател на Ливърпул

Десетки футболни фенове предложиха брак на красивата манекенка Никол Мелър, която е дъщеря на бившия нападател на Ливърпул – Нийл Мелър. Това се случи навръх рождения ѝ ден в социалните мрежи.

Бившият футболист на „червените“ поздрави дъщеря си в X, публикувайки няколко снимки, под които написа: „Честит 19-и рожден на моята невероятна дъщеря!“

Коментарите под поста на Мелър не закъсняха. Освен поздрави за Никол, мнозина решиха да се пробват и предложиха брак на 19-годишната красавица.