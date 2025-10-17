Десетки футболни фенове предложиха брак на щерката на бивш нападател на Ливърпул

Десетки футболни фенове предложиха брак на красивата манекенка Никол Мелър, която е дъщеря на бившия нападател на Ливърпул – Нийл Мелър. Това се случи навръх рождения ѝ ден в социалните мрежи.
Бившият футболист на „червените“ поздрави дъщеря си в X, публикувайки няколко снимки, под които написа: „Честит 19-и рожден на моята невероятна дъщеря!“
Коментарите под поста на Мелър не закъсняха. Освен поздрави за Никол, мнозина решиха да се пробват и предложиха брак на 19-годишната красавица.
1 За Англичанка
12:31 17.10.2025
2 Освалдо Риос
12:31 17.10.2025
3 редник
12:54 17.10.2025
4 Рон Джереми
12:59 17.10.2025
5 Джони Боцков
видях Коли.
Казах й: нека
се съблечем голи!
Тя: защо брат?
А аз: имам хубав комат!
Имам също от белия крем,
ще отива страшно на твоя
корем!
13:01 17.10.2025
6 батВесо
13:44 17.10.2025