Десетки футболни фенове предложиха брак на щерката на бивш нападател на Ливърпул

17 Октомври, 2025 12:29 1 071 6

Бившият футболист на „червените" поздрави дъщеря си в X, публикувайки няколко снимки, под които написа: „Честит 19-и рожден на моята невероятна дъщеря!

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Десетки футболни фенове предложиха брак на красивата манекенка Никол Мелър, която е дъщеря на бившия нападател на Ливърпул – Нийл Мелър. Това се случи навръх рождения ѝ ден в социалните мрежи.

Бившият футболист на „червените“ поздрави дъщеря си в X, публикувайки няколко снимки, под които написа: „Честит 19-и рожден на моята невероятна дъщеря!“

Коментарите под поста на Мелър не закъсняха. Освен поздрави за Никол, мнозина решиха да се пробват и предложиха брак на 19-годишната красавица.


  • 1 За Англичанка

    6 0 Отговор
    е много красива. И Аз я искам.

    12:31 17.10.2025

  • 2 Освалдо Риос

    5 0 Отговор
    Бащата също беше симпатяга едно време.

    12:31 17.10.2025

  • 3 редник

    1 0 Отговор
    Е-ех, защо не съм по-млад - само с 40 години... 😉

    12:54 17.10.2025

  • 4 Рон Джереми

    0 0 Отговор
    Арна е.

    12:59 17.10.2025

  • 5 Джони Боцков

    0 0 Отговор
    Вчера на мача,
    видях Коли.
    Казах й: нека
    се съблечем голи!
    Тя: защо брат?
    А аз: имам хубав комат!
    Имам също от белия крем,
    ще отива страшно на твоя
    корем!

    13:01 17.10.2025

  • 6 батВесо

    0 0 Отговор
    Странно красива за англичанка...

    13:44 17.10.2025

