В Полша: Левандовски близо до Атлетико Мадрид

Диего Симеоне следи ситуацията с Роберт Левандовски много внимателно и е готов да привлече опитния нападател в Атлетико Мадрид като свободен агент през лятото. Това твърди полският журналист Матеуш Швенчицки.

Договорът на Лева с Барселона изтича след края на този сезон, а според информациите в Испания каталунците вече са взели решение, че няма да му предлагат нов контракт и вече търсят друг №9. В миналото по подобен начин Атлетико приюти други бивши нападатели на Барселона, сред които Луис Суарес и Давид Вийя.

Милан също е вариант за Левандовски, но според полския журналист е много по-вероятно голмайсторът да изкара един сезон в Атлетико.

Опитният нападател има предложения и от Саудитска Арабия и САЩ, но неговият приоритет е да остане в Барселона, дори и да има по-второстепенна роля и да трябва да намали заплатата си. Затова той до последно ще чака решението на ръководството на каталунците, което обаче е доста притеснено от честите контузия на Левандовски в последно време.