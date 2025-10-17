Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес предприема мерки срещу големия си кошмар в България - "Тича"

17 Октомври, 2025 13:59 630 2

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски-
  • черно море

Треньорът на Левски събира отбора на дълъг разбор

Хулио Веласкес предприема мерки срещу големия си кошмар в България - "Тича" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще събере отбора на дълъг видео разбор преди неделното гостуване на тима на Черно море във Варна. Двубоят на „Тича“ ще започне в 17:30 часа

Целта на 44-годишния специалист с дългия разбор е детайлно да обясни на футболистите си силните и слабите страни на „моряците“. Черно море е най-големият кошмар на Веласкес в България.

Това е единственият отбор у нас, който два пъти е побеждавал испанеца в официални мачове. Двете срещи бяха през пролетта, когато тимът на Илиан Илиев елиминира Левски за Купата и го надви в първенството.

Откакто започна работа при „сините“ в началото на годината, Веласкес е претърпял само три загуби от български отбори. Две от тях са от Черно море. Третата е от Локомотив (Пловдив).

Левски пътува за Варна в събота с полет от 15:00 часа, с който ще пътува и ЦСКА за гостуването си на Добруджа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Гларус

    0 0 Отговор
    И да си забрави баския няма да е грешка,ще го пуснем на евиния плаж!

    15:27 17.10.2025

Новини по спортове:
