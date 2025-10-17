Хулио Веласкес предприема мерки срещу големия си кошмар в България - "Тича"

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще събере отбора на дълъг видео разбор преди неделното гостуване на тима на Черно море във Варна. Двубоят на „Тича“ ще започне в 17:30 часа

Целта на 44-годишния специалист с дългия разбор е детайлно да обясни на футболистите си силните и слабите страни на „моряците“. Черно море е най-големият кошмар на Веласкес в България.

Това е единственият отбор у нас, който два пъти е побеждавал испанеца в официални мачове. Двете срещи бяха през пролетта, когато тимът на Илиан Илиев елиминира Левски за Купата и го надви в първенството.

Откакто започна работа при „сините“ в началото на годината, Веласкес е претърпял само три загуби от български отбори. Две от тях са от Черно море. Третата е от Локомотив (Пловдив).

Левски пътува за Варна в събота с полет от 15:00 часа, с който ще пътува и ЦСКА за гостуването си на Добруджа.