Ужасна трагедия: 19-годишен почина по време на мач

19-годишният футболист Диас Толеу почина по време на мач от казахстанската втора дивиизия. Трагедията се е случила при вчерашната победа на Хан Тенгри с 4:0 над Екибастуз от 25 кръг на шампионата.

Според информациите, Толеу без видима причина се е сринал на терена в 65-ата минута. Фланговият нападател е изнесен на носилка. Няколко часа по-късно става ясно, че футболистът на Хан Тенгри е починал.

„Казахстанската футболна федерация с дълбока тъга научи за кончината на младия Диас Толеу. В този момент ние се присъединяваме към скръбта на неговото семейство и съотборниците му“, обявиха от централата в официално съобщение.

Толеу е роден в Алмати и започва да тренира футбол в академията на местния Кайрат. През 2024 г. преминава в Хан Тенгри и в първия си сезон вкарва три гола в 25 мача. От началото на сезона лявото крило имаше изиграни 19 срещи за първенство и три за Купата на Казахстан.