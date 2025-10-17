Локомотив Пловдив и Ботев Враца откриват 12-ия кръг в Първа лига

Локомотив Пловдив приема Ботев Враца в откриващата среща от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Локомотив" в Пловдив започва в 20:00 ч. и ще бъде ръководен от Тодор Киров. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Локомотив влиза в срещата като пети в класирането с 20 точки. "Смърфовете" са непобедени в два последователни мача, а на свой терен са почти перфектни - 4 победи и 1 равенство с голова разлика 6:2. Наказан за срещата с врачани е бранителят Адриан Кова, а капитанът Димитър Илиев се готвеше на облекчен режим през седмицата. Ден преди мача към тренировките се присъединиха и националните състезатели на Локомотив Тодор Павлов и Парвиз Умарбаев.

Ботев Враца пристига в Пловдив като съсед на Локомотив в класирането. "Зелените" са шести с 14 точки и при победа ще се доближават до откъсналите се тимове от топ 5. Новият наставник на тима Тодор Симов допусна първа загуба начело на врачани в предходния кръг при домакинското 1:2 от другия пловдивски тим Ботев. В паузата за национални отбори Ботев Враца бе подсилен от още две нови попълнения - халфовете Кристиян Малинов и Кристиян Пешов.

Последната среща между двата тима се изигра през месец май тази година, когато отново в Пловдив Ботев Враца надделя над Локомотив с 3:1. Даниел Генов се разписа на два пъти за победителите, едно попадение добави Мартин Смоленски, а за "смърфовете" се разписа Ефе Али.

Билети могат да бъдат закупени от касите на стадион "Локомотив" от 12:00 ч. до края на първото полувреме. Цените са следните:

Трибуна “Бесика” – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 лева

Южна трибуна – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева

Трибуна „Спортклуб“ – 30 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 15 лева