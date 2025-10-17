Новини
Георги Иванов свиква спешна среща с управата на Левски заради отказа на Светослав Вуцов от националния отбор

17 Октомври, 2025 19:54 491 5

Сагата продължава

Георги Иванов свиква спешна среща с управата на Левски заради отказа на Светослав Вуцов от националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изненадващото решение на вратаря Светослав Вуцов временно да се оттегли от националния отбор на България предизвика сериозно безпокойство сред футболните ръководители. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов реагира светкавично и отправи официална покана за среща към ключови фигури от Левски – собственика Наско Сираков и изпълнителния директор Даниел Боримиров.

В писмото си до ръководството на "сините" Иванов настоява на разговорите да присъстват и самият Светослав Вуцов, както и националният селекционер Александър Димитров. Целта на тази среща е да се изяснят причините за решението на младия страж и да се потърси конструктивно решение на възникналата ситуация.

Ето какво пише в поканата:

"ДО: Г-Н НАСКО СИРАКОВ
МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД

Г-Н ДАНИЕЛ БОРИМИРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМИРОВ,

Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК „Левски“ Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025 г. (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.

За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.

Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството.

С уважение,
ГЕОРГИ ИВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ"


  • 1 Специалиста

    1 1 Отговор
    Да присъства и оня палячо Татко му, и театъра ще е пълен. Ако беше треньор великия Супата, с два шамара щеше да ги отрезви и двамата.

    19:58 17.10.2025

  • 2 Да,бе

    5 0 Отговор
    Това,което се опитват да правят на терена нашите набедени играчи е всичко друго,но не и футбол.Вратарят съвсем нормално не иска повече голове,само гей би се радвал...

    19:59 17.10.2025

  • 3 ШЕФА

    2 2 Отговор
    Говедо се среща с друго говедо за да се чудят какво иска трето говедо копие на баща си .

    20:02 17.10.2025

  • 4 Дред

    1 0 Отговор
    Ама да покани и голмайсторите, дето му нанизаха позора, че да се чуят всички страни!

    20:05 17.10.2025

  • 5 Фифа

    1 0 Отговор
    Няма ли да е по-лесно да направят алгоритъм за националния отбор, според класирането??! - вратата да е според класирането на държавата?! Така България, може да махне вратаря, защото топката, няма как да мине!

    20:09 17.10.2025

