Георги Иванов свиква спешна среща с управата на Левски заради отказа на Светослав Вуцов от националния отбор

Изненадващото решение на вратаря Светослав Вуцов временно да се оттегли от националния отбор на България предизвика сериозно безпокойство сред футболните ръководители. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов реагира светкавично и отправи официална покана за среща към ключови фигури от Левски – собственика Наско Сираков и изпълнителния директор Даниел Боримиров.
В писмото си до ръководството на "сините" Иванов настоява на разговорите да присъстват и самият Светослав Вуцов, както и националният селекционер Александър Димитров. Целта на тази среща е да се изяснят причините за решението на младия страж и да се потърси конструктивно решение на възникналата ситуация.
Ето какво пише в поканата:
"ДО: Г-Н НАСКО СИРАКОВ
МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД
Г-Н ДАНИЕЛ БОРИМИРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМИРОВ,
Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК „Левски“ Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025 г. (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.
За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.
Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството.
С уважение,
ГЕОРГИ ИВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ"
