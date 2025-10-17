Локомотив Пловдив постигна успех над Ботев Враца в рамките на едно полувреме

Поредният кръг в Първа лига започна със звучна победа на Локомотив Пловдив над Ботев Враца с 3:0. Успехът на "смърфовете" дойде след силно първо полувреме, като резултатът бе открит още в 66-ата секунда от Хуан Переа. Нападателят удвои в 17-ата минута, а две минути по-късно Жулиен Лами направи аванса на пловдивчани класически. Локомотив вече е трети в класирането с 23 точки, колкото има и вторият ЦСКА 1948. Ботев остава шести с 14.

Локомотив Пловдив излезе напред в резултата след едва 66 секунди игра. Каталин Иту центрира отдясно, Божидар Чорбаджийски пресече, но топката се озова в краката на Парвиз Умарбаев, пратил чудесно центриране за Хуан Переа, който с глава отблизо вкара за 1:0.

В 14-ата минута Жулиен Лами бе изведен по десния фланг нападението и нанесе удар от малък ъгъл, но Димитър Евтимов се справи и отрази.

В 17-ата минута Локомотив Пловдив стигна до второ попадение. Жулиен Лами пусна подаване към Хуан Переа, колумбиецът напредна през средата на терена, съпроводен от Чорбаджийски, който му остави пространство за удар, а нападателят с красив шут в долния десен ъгъл от дистанция покачи на 2:0.

В 19-ата минута Локомотив отбеляза и трети гол във врачанската врата. Каталин Иту пусна извеждащ пас по конец за Жулиен Лами, озовал се сам срещу Димитър Евтимов, французинът заобиколи вратаря и без никакви проблеми прати топката в мрежата му за 3:0.

В 56-ата минута защитата на Ботев Враца действа колебливо при центрирана топка от десния фланг, тя падна на волето на Каталин Иту, а румънецът отправи много неточен удар високо над вратата.

В 64-ата минута врачани стигнаха до най-чистото си положение. Хосе Гайегос, макар и паднал, даде отличен извеждащ пас към Даниел Генов, който заобиколи вратаря Боян Милосавлевич, но си затвори ъгъла и стреля от малък такъв във външната страна на мрежата.

В 78-ата минута Крист Лонгвил проби отлично по левия фланг, намери Франсиско Политино на чиста позиция, а аржентинецът от близка дистанция бе спрян от Димитър Евтимов. Минута по-късно Лонгвил можеше да "асистира" на Милен Стоев при корнер за Ботев Враца, но защитникът стреля с глава над вратата.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - БОТЕВ ВРАЦА 3:0

1:0 Хуан Переа 2', 2:0 Хуан Переа 17', 3:0 Жулиен Лами 19'

Локомотив Пловдив: 1. Боян Милосавлевич (В), 44. Николай Николаев (58' - 5. Тодор Павлов), 23. Мартин Русков, 13. Лукас Риан, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 99. Жулиен Лами (83' - 19. Аксел Велев), 39. Парвиз Умарбаев (К) (58' - 10. Франсиско Политино), 94. Каталин Иту (83' - 16. Александър Александров) - 9. Хуан Переа (58' - 29. Крист Лонгвил)

Старши треньор: Душан Косич

Ботев Враца: 25. Димитър Евтимов (В), 2. Никола Влайкович (84' - 7. Божидар Пенчев), 5. Божидар Чорбаджийски, 36. Милен Стоев, 32. Мартин Дичев (46' - 44. Иван Горанов), 12. Илия Юруков, 21. Радослав Цонев (46' - 8. Антоан Стоянов), 97. Владислав Найденов (56' - 14. Ромееш Ивей), 17. Хосе Гайегос, 9. Даниел Генов (К) (71' - 20. Аймен Суда) - 79. Мартин Петков

Старши треньор: Тодор Симов