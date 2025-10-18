Първият от над 10 години, който удължава договора си с Левски

В последните години, при това вече не малко, си е истинско събитие треньор на Левски да запази поста за повече от един сезон, камо ли да подпише нов договор. Е, последният преди Хулио Веласкес, удължавал контракта си с клуба, е Николай Митов, пише "Тема спорт".

При това преди повече от 10 лета – през лятото на 2013-а. Онази пролет той пое състава от освободения Илиан Илиев. Въпреки, че сините загубиха титлата в последния кръг срещу Славия (1:1) и финала за купата от Берое, временният наставник получи постоянен договор. Но той бе уволнен малко след старта на следващата кампания, когато отборът отпадна от казахстанския Иртиш в Европа.

Иначе от първия престой на Станимир Стоилов на „Герена“ – 1 юни 2004-а до 6 май 2008-а, никой не е парафирал дългосрочен контракт, и не го е изпълнявал.

Всъщност в последните 15 години – от сезон 2010/11 насам, само двама наставници са изкарвали пълна кампания със сините. Тогава го прави Ясен Петров. А през 2023/24 това постига и Николай Костов. Който уж щеше да получи нов контракт, но в крайна сметка трябваше да си търси нова работа.