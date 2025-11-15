Зимната селекция на Левски: очакват се само един или двама нови, но качествени футболисти

Левски е готов със списъка за зимната селекция, предаде „Тема Спорт“.

Всички набелязани от сините играчи са били наблюдавани на живо и подробно са описани впечатленията от тях. Сега предстои листата да бъде редуцирана и да се стартират преговори с въпросните играчи. Очаква се тази зима на „Герена“ да се заложи на скромна селекция и новите да са един или двама.

Главният скаут на клуба Красимир Петров вече пътува до чужбина, за да наблюдава на живо играчи. Той присъства на двубои в Южна Америка, Португалия, Франция и Нидерландия. Сините искат да вдигнат класата в състава на Хулио Веласкес, за да продължи борбата за титлата. Именно затова столичани са се насочили към един или двама нови, които да качат нивото на отбора, а не да се търси бройка.

Почти сигурно сините ще се стремят да подсилят нападението си с типичен голаджия. Както „Тема Спорт“ написа, Левски е хвърлил око на играча на португалския Жил Висенте Пабло Фелипе, както и на капитана на втория тим на ПСВ Робин ван Дувен. Първият е на 21 години и до момента в 12 мача във всички турнири е вкарал 8 гола и е направил 1 асистенция. Нидерландецът е на 19 и в 15 двубоя е реализирал 9 попадения. Силната форма, която показват двамата обаче може да охлади мераците на Левски, тъй като трансферните им суми нарастват. На „Герена“ има бюджет за нови попълнения, но сините ще влязат в определена рамка. Столичани набелязаха и още един играч на дублиращия тим на ПСВ – плеймейкъра Ноа Фернандес.

До голяма степен селекцията ще зависи и от изходящите трансфери, които ще извършат в клуба. Засилен интерес има към редица основни играчи на Левски.