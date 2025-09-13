Новини
Нов спонсор може да влезе в Левски, говори се и за акциите на Сираков

13 Септември, 2025 12:40

В момента Наско Сираков държи 86,6 процента от акциите на клуба

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов спонсор може да влезе в Левски от следващата година, твърди „Мач Телеграф“.

Българска компания е започнала проучвателни разговори при какви условия и кога може да стане генерален спонсор на „сините“. Друг важен момент е, че евентуалният нов спонсор има вариант да вземе и част от акциите и така да придобие миноритарен дял от клуба.

В момента Наско Сираков държи 86,6 процента от акциите на клуба, а 9,88 % са собственост на сдружението „Левски на левскарите“, което е яростен противник на управлението на настоящето ръководството на „сините“. Сред вариантите за бъдещото разпределение на собствеността е възможният нов спонсор да получи 30 процента от акциите на Сираков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Акциите на Сираков принадлежат на Бойко Борисов.

    12:44 13.09.2025

