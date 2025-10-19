Новини
Жест на Светослав Вуцов разгневи Черно море

19 Октомври, 2025 21:03 1 039 7

Стражът беше изблъскан в гръб след случилото се, а сред футболистите на двата тима се породи напрежение

Жест на Светослав Вуцов разгневи Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вратарят на Левски Светльо Вуцов реши да се поклони на феновете на Черно море след успеха на "сините" с 3:1 като гост в мача от 12 кръг. Именно този жест породи негодуванието на "моряците".

Стражът беше изблъскан в гръб след случилото се, а сред футболистите на двата тима се породи определено напрежение от искрите на терена и по трибуните, предаде Gong.bg.

Левски победи с 3:1 Черно море като гост в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. За "сините" това беше първа победа на "Тича" след три години и половина. Домакините изиграха много силна първа част, след която поведоха с гол на Селсо Сидни в 22-ата минута. В 55-ата Мустафа Сангаре изравни, а десет по-късно малиецът направи пълен обрат. Крайния резултат оформи Борислав Рупанов в 90-ата минута.

С успеха Левски събра 29 точки и увеличи аванса си на върха във временното класиране. Черно море е пети с 22 пункта. Левски вече има аванс от 6 точки в класирането пред шампионите от Лудогорец, които все пак имат и мач по-малко. Черно море остана на пета позиция, като има 7 точки по-малко от лидера.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
  • 1 Син Хун

    2 7 Отговор
    На Герена ще има един рейс Максуда boys фенове. Сега им е представянето.

    21:07 19.10.2025

  • 2 Припока

    9 10 Отговор
    Браво на Светльо, тея смешковци ще си намерят мястото, джудженцето вече не е национален селекционер и трудно може да манипулира съдиите

    Коментиран от #6

    21:07 19.10.2025

  • 3 Бай Ганьо

    11 6 Отговор
    И тоя Светльо го направиха голяма звезда ама пълнят шушоните по 6-7 парцала на всеки мач в Европа и чужбина

    21:09 19.10.2025

  • 4 Герасим от Самоков

    9 0 Отговор
    Крушата не пада далече от дървото. Ще има шоу с това момче, вече се отказа от националния отбор.

    21:27 19.10.2025

  • 5 Ген

    7 0 Отговор
    на семейство Адамс

    21:28 19.10.2025

  • 6 СЗО

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Припока":

    Шмешници са Уефски. Не могат да станат шампиони по честен път посмъртно. Добре че Домуса са го уговорили Лудогорец този сезон да остави Уефски да стане първи.

    21:39 19.10.2025

  • 7 Хичо

    2 1 Отговор
    Напълно нормално,все пак баща му е най-големия прос..ак в българския футбол.Винаги скандали,обиди,все съдиите му са виновни.Добре е възпитал синчето си.На тати момчето.

    21:42 19.10.2025

