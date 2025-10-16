Новини
Жесток скандал с изнасилване в дома на Михаел Шумахер

16 Октомври, 2025 09:49

Близък приятел на сина на Шумахер Мик, два пъти е насилвал сексуално 30-годишна медицинска сестра, докато тя е била в безсъзнание

Жесток скандал с изнасилване в дома на Михаел Шумахер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Швейцарските прокурори обвиниха австралийски автомобилен състезател, че е изнасилил медицинска сестра в дома на легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер, пише Daily Mail.

Според досието по делото обвиняемият, близък приятел на сина на Шумахер Мик, два пъти е насилвал сексуално 30-годишна медицинска сестра, докато тя е била в безсъзнание. Медицинската сестра е била част от медицинския екип, оказващ помощ на седемкратния шампион във Формула 1.

Според разследването вечерта пътищата им са се пресекли в билярдната зала на имението. След като пила алкохол, медицинската сестра се почувствала зле и не можела да стои. Физиотерапевтът и обвиняемият я завели в отделна стая за персонала, където я сложили в леглото. По-късно мъжът се върнал и извършил престъпление.

Въпреки че обвиняемият е съдействал на разследването и е дошъл за разпит, през последните месеци той е спрял да общува, което крие риск от прекратяване на процеса, отбелязва вестникът. Семейство Шумахер не участва в случая и не се споменава в материалите на прокуратурата.

Обвиненията датират от 2019 г., като наказателна жалба е подадена през 2022 г., и са излезли наяве преди съдебен процес, насрочен за тази седмица.


