Големи притеснения преди Гран при на САЩ във Формула 1

Международната автомобилна асоциация (ФИА) предупреди, че може да има много големи жеги на неделното Гран при на САЩ във Формула 1, след предупреждението в Сингапур преди две седмици.

Очакванията са температурата на пистата ”Circuit of the Americas” в Остин (щата Тексас) да достигне 34 градуса по Целзий, което надвишава фиксирания в регламента на състезанието праг от 31 градуса и евентуално получаване на топлинен удар.

При това положение болидите ще бъдат оборудвани с допълнителни компоненти, включително помпа, тръби и термоакумулатор с хладилна течност, генерирана от системата, която се доставя до пилотите чрез специална огнеупорна жилетка с различни тръби. В момента всеки състезател може да си избира дали да носи жилетката, но болидите все пак трябва да бъдат оборудвани с компонентите, за да се гарантират равни условия в момент на опасност за здравето за всички.

Жилетката беше основна тема по време на Гран при на Сингапур, тъй като от следващия сезон тя може да стане задължителна при обявяване на опасност от топлинен удар – нещо, на което шампионът Макс Верстапен категорично се противопоставя.

"Мисля, че просто трябва да бъде една опция, твой личен избор, и сам да прецениш дали можеш да я носиш или не“, коментира пилотът на Ред Бул. Също така той допълва, че след 15-20 минути каране с нея “жилетката става много гореща и в самото състезание, така че изобщо не помага“.

"В крайна сметка става дума за вашата собствена безопасност и за това вие как се чувствате. Не мисля, че трябва да ни задължават".

Неудобната мрежа от тръби в и без това тясното пилотско място и рискът от неизправност на устройството са сред причините, поради които състезателите едва ли ще са ентусиазирани жилетката.

По време на Гран При на Сингапур ФИA подаде сигнал за опасност от прегряване за първи път в историята на Световния шампионат на Формула 1. Иначе Оскар Пиастри води в класирането на пилотите с 22 точки пред съотборника си в Макларън Ландо Норис.