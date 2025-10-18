Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал извоюва много ценна победа във Висшата лига

Арсенал извоюва много ценна победа във Висшата лига

18 Октомври, 2025 21:37 792 0

  • висша лига-
  • арсенал-
  • фулъм

Арсенал излезе еднолично начело в класирането на Висшата лига

Арсенал извоюва много ценна победа във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Арсенал постигна много важна победа срещу Фулъм с 1:0 при гостуването си в лондонско дерби, предаде БТА.

Победния гол за отбора на Микел Артета вкара белгийският национал Леондро Тросар в 58-ата минута.

Така Арсенал излезе еднолично начело в класирането на Висшата лига, като има три точки повече от Манчестър Сити и четири повече от Ливърпул, който е с мач по-малко.

През първата част вратарят на Фулъм Бернд Лено направи страхотно спасяване срещу шведския нападател Виктор Гьокереш. Тросар вкара след добавка победното попадение. Малко по-късно съдиянтна

Антъни Тейлър даде дузпа за Арсенал, но след проверка със системата за видео наблюдение (ВАР) наказателният удар бе отменен.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ