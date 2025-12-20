Новини
Манчестър Сити разгроми Уест Хем и излезе на първо място във Висшата лига

20 Декември, 2025 19:16 468 0

Отборът на Гуардиола има точка повече от Арсенал, който ще гостува на Евертън

Манчестър Сити разгроми Уест Хем и излезе на първо място във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ерлинг Холанд се разписа два пъти, а Манчестър Сити надви с 3:0 Уест Хем като домакин и се изкачи начело на класирането в английското първенство по футбол. Отборът на Хосеп Гуардиола има точка повече от Арсенал, който тази вечер ще гостува на Евертън, предаде БТА.

Сити доминираше тотално срещу Уест Хем в Лондон и стигна до първия си гол още в петата минута, когато топката попадна в Холанд след отбит удар и той я прати в мрежата. Норвецежът записа и асистенция в 38-та минута, след като подаде на Тиджани Райндерс и той не остави шанс на вратаря.

Холанд отбеляза втория си гол в 69-ата минута и вече има 19 попадения във Висшата лига след само 17 мача. Той е с осем повече от Игор Тиаго от Брентфорд.

Бразилецът, бивш футболист на Лудогорец, игра пълни 90 минути, но не успя да се разпише срещу опашкаря Уулвърхемптън. Кийн Люис-Потър обаче го направи два пъти и така "пчеличките" спечелиха с 2:0, за да се изкачат на 12-о място с 23 точки.

В други мачове от кръга Борнемут и Бърнли завършиха 1:1, а Брайтън и Съндърланд разделиха точките след нулево равенство.


Великобритания
