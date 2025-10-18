Новини
Манчестър Сити взе трите точки срещу Евертън, Лийдс загуби без Илия Груев

18 Октомври, 2025 19:15 333 2

Лийдс, за който неизползвана резерва остана българският национал Илия Груев, загуби гостуването си на Бърнли с 0:2

Манчестър Сити взе трите точки срещу Евертън, Лийдс загуби без Илия Груев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити се наложи над Евертън с 2:0 като домакин в осмия кръг на Висшата лига. Така тимът на Пеп Гуардиола излезе поне временно на първо място, преди мача на Арсенал по-късно през деня. Двете попадение за "гражданите" след почивката вкара норвежкият национал Ерлинг Холанд. Той се разписа в разстояние на пет минути след асистенции на Нико О'Райли и Савиньо, предаде БТА.

Лийдс, за който неизползвана резерва остана българският национал Илия Груев, загуби гостуването си на Бърнли с 0:2. Угочукву откри резултата за домакините в 180-та минута, Лум Чауна направи 2:0 в средата на втората част. Бърнли напусна зоната на изпадащите, като е 17-и със 7 точки, Лийдс е две позиции по-нагоре с точка повече.

Борнемут надделя над Кристъл Палас с 3:2 в най-резултатния мач на кръга дотук. Гостите излязоха напред в резултата с две попадение на Ели Крупи преди почивката. Тимът от Лондон изравни с два гола на френския национал Жан-Филип Матета. Раян Кристи донесе нов аванс на Борнемут минута преди края на редовното време, но Матета направи хеттрик от дузпа дълбоко в добавеното време. Така Борнемут, който бе в един момент на върха в класирането, остана четвърти, а Кристъл Палас е на осмо място.

Брайтън надигра Нюкасъл с 2:1. Дани Уелбек вкара и двете попадение за "чайките", Ник Волтемаде отново се разписа за "свраките", но това бе достатъчно за тима му.

Съндърланд победи Уулвярхямптън с 2:0. Норди Мукиеле откри резултата за домакините, а в в добавеното време Ладислав Крейчи от "вълците" си вкара автогол за крайното 2:0. Съндърланд са на седма позиция, Уулвърхямхтън е последен.


Великобритания
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 Оле мале

    1 0 Отговор
    "Лийдс загуби без Илия Груев"...все едно е Марадона .

    19:21 18.10.2025

  • 2 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    на Лийдс треньора е пътник, заедно с няколкото дървеняка които домъкна, мъртви души начело с калвърт люин ..........

    19:29 18.10.2025

