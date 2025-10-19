Новини
Левски мечтае за титла: спечели тежкото си гостуване на Черно море

19 Октомври, 2025 19:31 607 9

С победата си Левски е едноличен лидер във временното класиране с 29 точки

Левски мечтае за титла: спечели тежкото си гостуване на Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски постигна победа с 3:1 като гост над Черно море. „Сините“ стигнаха до успеха след пълен обрат след като изоставаха с 0:1 след първата част. Два гола за столичани реализира Мустафа Сангаре и един Борислав Рупанов. С победата си Левски е едноличен лидер във временното класиране с 29 точки, докато Черно море остава с 23 точки, предаде БТА.

Преди началото на мача с едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалите наскоро легенди на българския футбол Добромир Жечев и Иван Зафиров.

Домакините започнаха по-активно срещата и първи стигнаха до по-сериозно голово положение. В 12-ата минута Жоао Педро стреля опасно от границата на наказателното поле от воле, но вратарят Светослав Вуцов улови топката. В 14-ата минута Кристиан Димитров засече с глава топката, но тя премина встрани от вратата на Черно море. В 20-ата минута Влатко Дробаров стреля опасно, но вратарят на „сините“ Светослав Вуцов отново улови. В 22-ата минута след центриране от корнер Кристиан Димитров засече топката с глава, но тя премина встрани от вратата на домакините. Секунди по-късно Черно море откри резултата. Васил Панайотов изведе в чудесна позиция отдясно Георги Лазаров, който стреля по диагонал отдясно, но вратарят Светослав Вуцов успя да парира.

При последвалата добавка на Селсо Сидни отдясно по диагонал вкара за 1:0 за домакините. В 30-ата минута Марин Петков стреля опасно по диагонал отдясно, но вратарят на Черно море Пламен Илиев внимаваше и спаси. Три минути по-късно Марин Петков стреля опасно от свободен удар, но Пламен Илиев отново улови. В 42-ата минута Светослав Вуцов успя да спаси пореден опасен удар на домакините, този път на Селсо Сидни. В 44-ата минута топката бе избита лошо и попадна у Жоао Педро, който стреля по диагонал отдясно от около 20-тина метра, но за късмет на гостите топката премина встрани от вратата.

В 48-ата минута Левски можеше да изравни резултата. Мустафа Сангаре намери непокрит в наказателното поле на домакините Мазир Сула, който стреля по диагонал отляво, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси. В 54-ата минута късметът бе на страната на Черно море, след като след удара на Акрам Бурас топката се отби в напречната греда. Минута по-късно Левски изравни резултата. След центриране от корнер Мустафа Сангаре засече с глава топката и вкара за 1:1. В 65-ата минута Левски стигна до пълен обрат.

Радослав Кирилов центрира в наказателното поле на домакините, а Мустафа Санграре успя да си я свали с глава и с удар от няколко метра вкара за 2:1 за „сините“. В 73-ата минута гол на Георги Лазаров не бе зачетен заради засада. В 76-ата минута Николай Златев направи самостоятелен пробив, премина покрай няколко играчи на гостите и стреля, но над вратата. В 83-ата минута Светослав Вуцов спаси страхотен удар на Николай Златев от 5-6 метра и запази резултата. В 90-ата минута Борислав Рупанов бе най-съобразителен в наказателното поле на домакините след центриране от корнер и с глава оформи крайното 3:1 за Левски.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 4 Отговор
    искрено желая на сините да детронират Лудогорското недоразумение! фен на Ч.М.!

    19:35 19.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ФЕЙК

    5 3 Отговор
    Ей това нещо на снимката сигурно е родом от Карлово!

    19:38 19.10.2025

  • 4 Варна Морето

    6 3 Отговор
    2-рото полувреме лефски навряха моряците в наказателното им поле , а в.панайотов стои на центъра с ръце в джобовете, илиев вместо да направи веднага смени, изчака да обърнат резултата и загубата си е закономерна, некадърници ....

    19:42 19.10.2025

  • 5 бочко

    4 4 Отговор
    КОЙ ли плаща на тренера и чужденците в отбора, щото Насо не се слави като голям богаташ

    19:43 19.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Син Хун

    2 0 Отговор
    Приятни сънища, Максуда boys!

    19:51 19.10.2025

  • 8 ЦСКА

    2 0 Отговор
    Давай, Левски към титлата! Ще помагаме с каквото можем, че то вече не се трае..!

    20:04 19.10.2025

  • 9 нека ди мечтаят

    0 2 Отговор
    всеки има право на мечти в това няма нищо лошо! но реалността е съвсем друга от мечтите…

    20:09 19.10.2025

