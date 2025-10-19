ЦСКА постигна труден успех при гостуването си на Добруджа

ЦСКА постигна втората си победа за сезона в efbet Лига след труден успех с 1:0 при гостуването на Добруджа в среща от 12-ия кръг на шампионата, предаде БТА.

Йоанис Питас вкара единствения гол преди почивката, но въпреки спечелените три точки, "червените" отново разочароваха с играта си срещу последния в таблицата, като през втората част Добруджа имаше няколко ситуации, с които бе близо до изравнителен гол.

Победата е първа за ЦСКА в първенството под ръководството на новия треньор Христо Янев и изкачи отбора на осмо място в класирането с 13 точки. Добруджа остава на последната позиция в класирането с актив от 7 точки.

ЦСКА владееше инициативата през първата част и успя да се оттегли с гол аванс на почивката с попадение на Йоанис Питас в 17-а минута. Джеймс Ето'о изведе кипърския национал сам срещу вратаря и той прати топката в мрежата.

Добруджа изравни играта през втората част, като дори доминираше в дълги периоди и на два пъти се наложи вратарят на гостите Фьодор Лапоухов да се намесва след удари на Антон Иванов и Лукас Кардозо.

"Червените" удържаха крехкия си аванс до края, но с изявите си не убедиха привържениците си, че излизат от игровата криза, в която се намират от началото на сезона.