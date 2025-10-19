ЦСКА 1948 се наложи над Локомотив (София)

ЦСКА 1948 спечели поредна победа в първенството при гостуването на Локомотив (София) с 1:0, предаде БТА.

Победното попадение за тима на Иван Стоянов вкара резервата Елиас Франко четвърт час преди края на мача. Франко вкара и второ попадение в последните минути, но то не бе зачетено заради положение на засада при изграждането на атаката.

ЦСКА 1948 се изкачи на второ място в класирането, като изостава само с три точки зад лидера Левски, а в следващия кръг ще приеме шампиона Лудогорец.

В първите минути вратарят на "железничарите" Аляксендър Любенов направи хубаво спасяване след удар на Браян Собреро. След това вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов изби с крак удар на Георги Минчев. В 25-ата минута Минчев стреля с глава, като топката мина опасно близо до десния стълб.

След час игра Реян Даскалов направи голям пропуск за домакините, като не успя да вкара отблизо, оставен непокрит. В 74-ата минута Мамаду Диало насочи топката към вратата на домакините, тя се отби в десния стълб и се върна на терена, където бе посрещната от резервата Елиас Франко, който я вкара в мрежата - 0:1. В последните минути последваха две решаващи спасявания на Димитър Шейтанов, който има най-голяма заслуга за трите точки на тима си.

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов изрази задоволството си от успеха над Локомотив София с 1:0 в среща от 12-ия кръг на футболната Първа лига.

"Наистина много силен мач за нас срещу много силен съперник. Играхме по-добре от противника, пресирахме и най-важното - вкарахме гол", каза Стоянов пред Diema Sport 2.

"Да, летвата ще остане висока и ще се стремим към най-високо. Аз вече казах, че ще опитваме да излизаме срещу всеки съперник максимално мобилизирани и ако можем да побеждаваме във всеки мач. Във всеки един момент всеки е готов да влезе и да покаже защо е в клуба", заяви още наставникът на ЦСКА 1948.

"Знаем в каква форма е Лудогорец. Ние трябва да се възстановим. Ще анализираме Лудогорец, ще опитаме да изглеждаме като днес и още по-добре, и ще опитаме да се възползваме", завърши Иван Стоянов по повод следващия мач на отбора му.