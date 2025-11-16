Георги Пеев за Светослав Вуцов: Той трябва да бъде наказан, решението му не беше правилно

Бившият футболен национал на България Георги Пеев вярва, че селекционерът Александър Димитров ще постигне резултати начело на отбора, като за целта трябва да помага на младите футболисти да се развиват. Пеев вярва, че тимът ще прогресира под ръководството на Александър Пеев.

"Илиян Илиев беше много добър вариант. За мен той е един от най-добрите треньори в българското първенство, ако не и най-добрите. Със Сашо Димитров отборът ще прогресира. В много силна група сме и той пое отбора в много лош период. След като нямат победа, момчетата нямат самочувствие. Така е доста сложно да се играе. Особено срещу силни съперници. Ние не успяхме да постигнем победи и срещи по-слабите. Това сериозно разклаща самочувствието на всеки един футболист", сподели той в интервю за БНТ.

Дългогодишният български национал определи решението на Светослав Вуцов, да напусне националния тим, като неправилно.

"Когато футболист нарушава правилата, той трябва да бъде наказан и да си понесе наказанието. Той е доста добър вратар с голямо бъдеще. Неговото бъдеще минава през националния отбор. Не трябва да се притеснява, че ще допусне 5 гола. Нека спаси 10. Това негово решение не беше правилно", допълни Пеев.

Според него съставите на националния отбор трябва да представляват смес от опит и младост.

"Нека се следи внимателно формата на всеки играч. В отбора трябва да бъде викан всеки, който е в добра форма в момента. За предпочитане е да се викат млади играчи. Младите трябва да прогресират покрай опитните. Добро решение е да се дава път на младите футболисти", добави офанзивният футболист.

Пеев се надява решенията на новото управление на Българския футболен съюз да дадат резултат.

"Ще видим резултатите от решенията в последствие. Решението за младите бе положително. Решенията може да не се харесват от клубовете, но това може да повлияе добре на българския футбол. Стилиян Петров е мой много добър приятел, но аз уважавам и едните, и другите", разкри полузащитникът.

Пеев, който играе четири сезона в А група с екипа на Локомотив София се радва да види конкуренция в Първа лига.

"Лудогорец много ми харесва как играеха през годините. Тази година изобщо не ми харесват, дори и миналата. Те свалиха летвата. Радвам се, че Левски показва добър футбол. ЦСКА прогресира под ръководството на Янев. Радвам се, че се появи конкуренция", каза още той.

Бившият футболист на Локомотив София съветва младите футболисти да си поставят високи цели.

"Направих прехода от школата към мъжкия футбол с много желание. Всеки ден се стремях да постигна нещо голямо. Винаги съм си поставял високи цели. Не станах най-великия футболист, но стигнах до високо ниво. Моят съвет е младите да си поставят високи цели", категоричен е Пеев.