Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хавиер Тебас скочи Реал Мадрид и заяви, че клубът няма думата за мач от Ла Лига в Маями

Хавиер Тебас скочи Реал Мадрид и заяви, че клубът няма думата за мач от Ла Лига в Маями

10 Октомври, 2025 20:42 454 1

  • ла лига-
  • хавиер тебас-
  • футбол-
  • реал мадрид

На фона на критиките от страна на Реал Мадрид и редица други, Тебас отхвърли обвиненията, подчертавайки, че глобалната експозиция е жизненоважна за испанския футбол и че мачът няма да наруши целостта на състезанието, а напротив – ще донесе ползи за международните фенове

Хавиер Тебас скочи Реал Мадрид и заяви, че клубът няма думата за мач от Ла Лига в Маями - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас защити решението шампионатен мач между Виляреал и Барселона да се проведе в Маями през декември, като определи това като инициатива, водена от феновете, клубовете и самите играчи. На фона на критиките от страна на Реал Мадрид и редица други, Тебас отхвърли обвиненията, подчертавайки, че глобалната експозиция е жизненоважна за испанския футбол и че мачът няма да наруши целостта на състезанието, а напротив – ще донесе ползи за международните фенове.

Двубоят Виляреал – Барселона получи официално одобрение и ще се състои на 20 декември в Маями. Докато Барселона и Виляреал подкрепят идеята, Реал Мадрид се противопостави категорично, заявявайки, че шампионатните срещи трябва да се играят само на испанска земя, за да се запазят традициите и спортният баланс. В отговор Тебас подчерта, че именно клубовете, играчите и феновете искат този мач да се проведе зад океана и че това няма да компрометира Ла Лига.

Подобен пример вече беше даден и от Италия, след като бе потвърдено, че срещата от Серия А между Милан и Комо ще се играе на 16 януари в Пърт, Австралия, с цел по-широко международно представяне и приходи за първенството.

По време на пресконференция Тебас реагира остро на критиците, наричайки аргументите им демагогски.

„Създава се една доста демагогска история. Самите фенове на Виляреал искат да дойдат в Маями, клубовете искат да дойдат, играчите искат да дойдат, а става дума само за един мач от общо 380. Става дума за това да покажем нашата култура и език на света. Не рискуваме нищо", каза той.

Относно позицията на испанския синдикат на играчите (AFE) и Реал Мадрид, Тебас добави:

„Да видим какво ще кажат сега, но знам, че футболистите и на двата отбора искат да дойдат в Маями. Реал Мадрид няма думата по този въпрос. Дори самата Лига няма последната дума – правилникът постановява, че клубовете подават заявка до Федерацията, а Ла Лига дава мнение, което в случая е положително. Но с настоящите ръководители на Мадрид е невъзможно. Тъжно ми е, защото те не харесват нищо, което прави Ла Лига. Ако не беше Маями, щеше да е нещо друго. Ние сме много зле и не правим нищо както трябва. Трябва да се знае, че 42% от нашите аудиовизуални приходи идват извън Испания. Трябва да уважаваме феновете, които плащат, за да гледат футбол. Ако не го правим – няма да ги имаме.“

Халфът на Барселона Френки де Йонг заяви, че дългото пътуване е „несправедливо за състезанието“, а бившият защитник на клуба и настоящ селекционер на Нидерландия Роналд Куман добави, че Виляреал губи домакинското си предимство, тъй като в Маями вероятно ще има повече фенове на Барселона. Подобни критики отправи и халфът на Ювентус Адриен Рабио относно планирания мач на Милан в Австралия, посочвайки претоварените графици и натрупаната умора при играчите.

Ла Лига обаче е твърдо решена да продължи процеса на интернационализация на своя бранд, като обещава да съчетае глобалното разрастване с грижа за спортната етика и благосъстоянието на футболистите. За феновете в Испания ще бъдат предвидени компенсации, а за зрителите в Маями – специални инициативи.

Тебас остава уверен, че това е крачка към дългосрочен растеж на испанския футбол:

„Това е бъдещето. Трябва да гледаме напред, не назад.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    0 0 Отговор
    Шнур за модерният футбол!

    20:56 10.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ