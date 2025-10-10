Хавиер Тебас скочи Реал Мадрид и заяви, че клубът няма думата за мач от Ла Лига в Маями

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас защити решението шампионатен мач между Виляреал и Барселона да се проведе в Маями през декември, като определи това като инициатива, водена от феновете, клубовете и самите играчи. На фона на критиките от страна на Реал Мадрид и редица други, Тебас отхвърли обвиненията, подчертавайки, че глобалната експозиция е жизненоважна за испанския футбол и че мачът няма да наруши целостта на състезанието, а напротив – ще донесе ползи за международните фенове.

Двубоят Виляреал – Барселона получи официално одобрение и ще се състои на 20 декември в Маями. Докато Барселона и Виляреал подкрепят идеята, Реал Мадрид се противопостави категорично, заявявайки, че шампионатните срещи трябва да се играят само на испанска земя, за да се запазят традициите и спортният баланс. В отговор Тебас подчерта, че именно клубовете, играчите и феновете искат този мач да се проведе зад океана и че това няма да компрометира Ла Лига.

Подобен пример вече беше даден и от Италия, след като бе потвърдено, че срещата от Серия А между Милан и Комо ще се играе на 16 януари в Пърт, Австралия, с цел по-широко международно представяне и приходи за първенството.

По време на пресконференция Тебас реагира остро на критиците, наричайки аргументите им демагогски.

„Създава се една доста демагогска история. Самите фенове на Виляреал искат да дойдат в Маями, клубовете искат да дойдат, играчите искат да дойдат, а става дума само за един мач от общо 380. Става дума за това да покажем нашата култура и език на света. Не рискуваме нищо", каза той.

Относно позицията на испанския синдикат на играчите (AFE) и Реал Мадрид, Тебас добави:

„Да видим какво ще кажат сега, но знам, че футболистите и на двата отбора искат да дойдат в Маями. Реал Мадрид няма думата по този въпрос. Дори самата Лига няма последната дума – правилникът постановява, че клубовете подават заявка до Федерацията, а Ла Лига дава мнение, което в случая е положително. Но с настоящите ръководители на Мадрид е невъзможно. Тъжно ми е, защото те не харесват нищо, което прави Ла Лига. Ако не беше Маями, щеше да е нещо друго. Ние сме много зле и не правим нищо както трябва. Трябва да се знае, че 42% от нашите аудиовизуални приходи идват извън Испания. Трябва да уважаваме феновете, които плащат, за да гледат футбол. Ако не го правим – няма да ги имаме.“

Халфът на Барселона Френки де Йонг заяви, че дългото пътуване е „несправедливо за състезанието“, а бившият защитник на клуба и настоящ селекционер на Нидерландия Роналд Куман добави, че Виляреал губи домакинското си предимство, тъй като в Маями вероятно ще има повече фенове на Барселона. Подобни критики отправи и халфът на Ювентус Адриен Рабио относно планирания мач на Милан в Австралия, посочвайки претоварените графици и натрупаната умора при играчите.

Ла Лига обаче е твърдо решена да продължи процеса на интернационализация на своя бранд, като обещава да съчетае глобалното разрастване с грижа за спортната етика и благосъстоянието на футболистите. За феновете в Испания ще бъдат предвидени компенсации, а за зрителите в Маями – специални инициативи.

Тебас остава уверен, че това е крачка към дългосрочен растеж на испанския футбол:

„Това е бъдещето. Трябва да гледаме напред, не назад.“