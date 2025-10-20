Григор Димитров с ново пропадане в световната ранглиста

Григор Димитров отбеляза поредно понижение в световната тенис ранглиста. В публикуваните днес класации на ATP, най-добрият ни тенисист се смъкна с още пет позиции и вече заема 37-ото място в света.

Причината за този спад е невъзможността му да защити 165-те точки, спечелени миналата година на финала в Стокхолм. Тежката травма в гръдния мускул, която мъчи 34-годишния хасковлия, поставя под въпрос завръщането му на корта до края на сезона. Димитров вече се отказа от участие в турнира във Виена, а единственото състезание, за което е заявил участие, остава престижният Мастърс 1000 в Париж, който ще се проведе на закрито следващата седмица.

Последният му официален мач бе още в началото на юли на Уимбълдън, което допълнително усложнява ситуацията.

На върха на световния тенис продължава да доминира Карлос Алкарас с внушителните 11 340 точки, следван от Яник Синер с 10 000 и Александер Зверев с 5 930 точки.