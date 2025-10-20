Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров с ново пропадане в световната ранглиста

Григор Димитров с ново пропадане в световната ранглиста

20 Октомври, 2025 10:09 557 5

  • григор димитров -
  • понижение -
  • световната ранглиста-
  • atp-
  • тенис-
  • карлос алкарас -
  • точки-
  • яник синер -
  • александер зверев

Хасковлията загуби още пет позиции

Григор Димитров с ново пропадане в световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отбеляза поредно понижение в световната тенис ранглиста. В публикуваните днес класации на ATP, най-добрият ни тенисист се смъкна с още пет позиции и вече заема 37-ото място в света.

Причината за този спад е невъзможността му да защити 165-те точки, спечелени миналата година на финала в Стокхолм. Тежката травма в гръдния мускул, която мъчи 34-годишния хасковлия, поставя под въпрос завръщането му на корта до края на сезона. Димитров вече се отказа от участие в турнира във Виена, а единственото състезание, за което е заявил участие, остава престижният Мастърс 1000 в Париж, който ще се проведе на закрито следващата седмица.

Последният му официален мач бе още в началото на юли на Уимбълдън, което допълнително усложнява ситуацията.

На върха на световния тенис продължава да доминира Карлос Алкарас с внушителните 11 340 точки, следван от Яник Синер с 10 000 и Александер Зверев с 5 930 точки.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    4 4 Отговор
    Екстра! Още може надолу! Давай Д-р И шо!

    10:12 20.10.2025

  • 2 Дориана

    3 2 Отговор
    На Григор Димитров отдавна му беше заложено на Астрално ниво, падане надолу в ранглистата под 30 място. Той не е във форма и трябва да се оттегли от спорта. Събитията така се подредиха, че точно това се случи..Остава да се оттегли.

    10:23 20.10.2025

  • 3 Подробности

    1 1 Отговор
    Важното е да ръчка мексиканската мъ нгА л ка

    10:39 20.10.2025

  • 4 Германец

    1 1 Отговор
    Балгаретата умират от кеф когато друго балгаре изпитва трудности

    10:42 20.10.2025

  • 5 Халтури

    0 1 Отговор
    гледай си Здравето и Рахатлъка

    не се обвързвай с жени над 19 г.

    10:47 20.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ